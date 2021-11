Se abre el telón: Colombia debuta este sábado contra Italia en la Copa Davis

La selección Colombia de tenis hará su debut este sábado en la Copa Davis, donde están instalados los mejores equipos del mundo, cuando enfrente al local Italia, por el Grupo E.



Bajo la dirección de Alejandro Falla, Colombia tendrá dos juegos sencillos y uno doble, en busca de los primeros puntos del grupo, donde también se encuentra el seleccionado de Estados Unidos, en el Pala Alpitour de la ciudad de Turín.



El equipo colombiano está integrado por los doblistas vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, además de Daniel Galán, Nicolás Mejía y Cristian Rodríguez.



Colombia enfrentará a Italia hacia las 11:00 de la mañana. Los locales no tienen a su figura Matteo Berrettini, quien se encuentra lesionado.



Jannik Sinner (11°), Lorenzo Sonego (23°), Simone Bolelli (26°), Fabio Fognini (36°) y Lorenzo Musetti (67°) integran el conjunto local.

Luego del duelo con los italianos, el equipo cafetero se enfrentará con el seleccionado de Estados Unidos el domingo.



Cabal y Farah llegan en buena forma a la competencia, luego de ganar el ATP 500 de Viena, tras no tener la misma suerte en otros torneos.



Galán, la raqueta número uno de Colombia, no se encuentra en su mejor momento.



Nicolás Mejía, por su parte, viene de caer en primera ronda en un Challenger de Estados Unidos.