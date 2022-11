Rafael Nadal terminó con victoria en el Master de Turín su temporada 2022

Rafael Nadal no había vuelto a ganar desde su eliminación el 4 de septiembre en octavos de final del US Open, pero abandonó el Masters de Turín y puso fin a su temporada con una victoria convincente y prometedora ante el N.3 del mundo, Casper Ruud.



El mallorquín logró vencer el jueves a Ruud por 7-5, 7-5 en un partido sin nada en juego del Grupo Verde del Masters de Turín, pues el español ya estaba eliminado y el noruego tenía asegurada su presencia en las semifinales.



El otro billete del grupo para semifinales del Masters se dilucidó en 2 horas y 44 minutos de partido y cayó del lado del estadounidense Taylor Fritz (9º) que derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime (6º) 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-2 y terminó segundo del grupo.



Ruud encajó una octava derrota en otros tantos partidos contra un miembro del Top3, sin haber logrado siquiera ganar un set contra uno de esos jugadores.



Contra su ídolo Nadal ya encajó una contundente derrota por 6-3, 6-3 y 6-0 en la final de Roland Garros en primavera.



El jueves, sobre la rápida pista de Pala Alpitour, Nadal fue agresivo, con un servicio efectivo (16 aces, 1 falta doble).



Después de haber salvado dos bolas de 'break' con 4-4, Nadal ganó el primer set aprovechando su primera bola de break de la manga.



El escenario fue prácticamente el mismo en el segundo set, pero Nadal se mostró imperial, concediendo tan solo tres puntos a Ruud en sus juegos al servicio. Con un revés cruzado, puso fin al partido a saque de Ruud.



"No puedo pedir más, 2022 tuvo seis meses complicados, dos títulos de Grand Slam, y terminar el año en un lugar alto en el ranking", valoró Nadal.



"Trataré de debutar en 2023 con la buena energía y trataré de estar en seguida al nivel que deseo alcanzar", proclamó.



"Esta vez no había nada en juego, salvo unos puntos en la clasificación, un poco más de dinero. No era como una final de Grand Slam", relativizó el noruego, explicando que no se empleó a fondo.



"No quería exponerme a una lesión, y estar preparado para el sábado", cuando le espera la semifinal.



- Exhibición en Sudamérica -

Nadal termina su temporada con una 39ª victoria, la última de un año iniciado con una serie de 21 partidos ganados consecutivamente, con el título en el Abierto de Australia de por medio.



En mayo conquistó su 14º Roland Garros para elevar a 22 el récord de títulos en torneos de Grand Slam.



Pero su baja antes de semifinales de Wimbledon contra Nick Kyrgios en julio puso freno a su temporada.



Después sólo jugó cuatro torneos: fue eliminado de entrada en Cincinnati, cayó en octavos en el US Open, de entrada en el Masters 1000 de París y en primera fase de Masters de Turín. Desde 2009 no encadenaba cuatro derrotas seguidas.



"Probablemente no haya habido suficientes partidos para estar al nivel que necesitaba estar. No la suficiente confianza, probablemente, después de seis meses duros. Es así. Asumo que la temporada no terminó de la forma que deseaba. Al menos terminé con una victoria positiva", analizó Nadal.



En pretemporada participará en una gira de partidos de exhibición en Sudamérica.