Francisco Henao

¡Quieren repetir! Juan Sebastián Cabal y Robert Farah sí estarán en el US Open

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones del US Open.

Sí habrá defensa del título del US Open. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la dupla número 1 del mundo, confirmaron que estarán en el certamen de Estados Unidos que comenzará el 31 de agosto.



Los colombianos decidieron afrontar este torneo, el primer grande después de la larga inactividad por el coronavirus, por lo que defenderán el título logrado en dobles el año pasado.



En 2019 Cabal y Farah vencieron en la final del US Open a la pareja integrada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos.



Los colombianos esperan viajar la próxima semana a Estados Unidos para ultimar detalles en cuanto a la preparación con miras a un torneo que, en individuales, perdió a Rafael Nadal, quien decidió renunciar al US Open por la situación sanitaria que atraviesa el mundo.