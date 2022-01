Novak Djokovic dijo estar "extremadamente decepcionado" por su deportación de Australia

El número 1 mundial del tenis, Novak Djokovic, dijo estar "extremadamente decepcionado" por la decisión de la justicia australiana de deportarlo y anunció en un comunicado el domingo que respeta el veredicto y abandonó el país sin jugar en el Abierto de Australia que comienza este lunes.



"Estoy muy decepcionado por la decisión del tribunal de desestimar mi recurso contra la decisión del ministro de cancelar mi visado", escribió el jugador. "Respeto la decisión del tribunal y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país", añadió.

Por su parte, el gobierno australiano celebró este domingo que el Tribunal Federal rechazara el recurso de número 1 mundial del tenis, Novak Djokovic, lo que conlleva su expulsión.



"La sólida política de protección de fronteras de Australia nos ha mantenido a salvo durante la pandemia de covid-19", dijo el ministro de Inmigración, Alex Hawke, en un comunicado. "Los australianos han hecho grandes sacrificios para llegar a este punto y el gobierno de Morrison está firmemente comprometido en proteger esa posición", añadió.

Este es el texto íntegro del comunicado de Novak Djokovic después de que el Tribunal Federal australiano rechazara el domingo su recurso contra la anulación de su visado:



"Me gustaría hacer una breve declaración tras la audiencia de hoy [domingo] del Tribunal [Federal australiano]. Ahora voy a tomarme un tiempo para descansar y recuperarme, antes de hacer otros comentarios.



Estoy extremadamente decepcionado por el fallo del Tribunal de desestimar mi recurso contra la decisión del ministro de Inmigración de cancelar mi visado, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y no podré participar en el Open de Australia.



Respeto el fallo del Tribunal y cooperaré con las autoridades competentes en relación a mi salida del país.



Me molesta que la atención se haya centrado tanto en mí estas últimas semanas, y espero que ahora todos podamos centrarnos en el juego y el torneo que amo. Me gustaría desear buena suerte a los jugadores, los responsables del torneo, el personal, los voluntarios y los espectadores del torneo.



Finalmente, me gustaría agradecer a mi familia, mis amigos, mi equipo, mis seguidores, mis fans y mis compatriotas serbios su apoyo permanente. Todos fueron una gran fuente de fuerza para mí".