¿María Fernanda no tiene rival? Herazo avanza con solvencia en el Colsánitas Open de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

La presencia de la campeona de Pereira engalana el cuadro femenino de semifinales del Colsanitas Open de Cali, que además contará con la presencia de una de las semifinalistas de la semana anterior y otras dos jugadoras que intentarán dar la sorpresa llevándose el título, en el segundo torneo piloto de competencia organizado por la Federación Colombiana de Tenis.



María Fernanda Herazo llegó este viernes a ocho victorias seguidas en el Circuito – y aún sin ceder sets – al vencer a María Juliana Parra por 6-3, 6-1, demostrando que sigue con buen andar en el retorno del tenis en el país. La barranquillera buscará este sábado una nueva final y tendrá como rival a Mariana Manyoma.

Lea también: Mateo Gómez, la sorpresa en semifinales del cuadro masculino en el Colsánitas Open de Cali



La pereirana, entretanto, se impuso en su duelo de la jornada ante Daniela Carrillo por 6-0, 6-1 y cerró de forma invita su paso por el Grupo 2, zona donde fue capaz de terminar por encima de la principal favorita Jessica Plazas (Equipo Colsanitas).



En la otra llave de semifinal estará Antonia Samudio (Equipo Colsanitas), quien repite instancia y buscará esta vez la final que le fue esquiva la semana pasada. En el día superó en tres sets a Gabriela Macías por 6-2, 4-6, 10-7 y ahora tendrá que jugar ante Yuliana Monroy.



“Durante esta semana he hecho las cosas mejor. He tenido más ritmo de competencia y lo que hice mal la semana pasada, esta semana lo mejoré, entonces me siento feliz por el progreso”, comentó

.

Su rival, la antioqueña Yuliana Monroy, tuvo un gran progreso entre Pereira y Cali, ya que pasó de solo ganar un partido en la capital risaraldense, a ganar invicta el Grupo 4 en las canchas de la Liga Vallecaucana de Tenis. Su victoria de la jornada se dio ante María Camila Torres por 6-3, 7-5.



Así se jugarán las semifinales el sábado:



María Fernanda Herazo vs Mariana Manyoma

Yuliana Monroy vs Antonia Samudio



Resultados de la tercera jornada de round robin:



Grupo 1

María Fernanda Herazo d. María Juliana Parra 6-3, 6-1

Mariana Ramírez d. Sofía Cárdenas 6-0, 6-2



Grupo 2

Mariana Manyoma d. Daniela Carrillo 6-0, 6-1

Jessica Plazas d. Angie Yepes 6-0, 6-1



Grupo 3

Antonia Samudio d. Gabriela Macías 6-2, 4-6, 10-7

Ana María Becerra vs Isabella Rivera



Grupo 4

Yuliana Monroy d. María Camila Torres 6-3, 7-5

Isabella Bolívar vs Kelly Vargas