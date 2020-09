Mateo Gómez, la sorpresa en semifinales del cuadro masculino en el Colsánitas Open de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

El jóven pereirano de 18 años y número uno Junior del país, Mateo Gómez, es la gran sorpresa de la ronda de semifinales del Colsánitas Open, que se dispuesta hasta este domingo en las canchas de la Liga Vallecaucana de Tenis.



Lea también: El colombiano Daniel Galán jugará por primera vez el cuadro principal del Roland Garros



Gómez será el único 'Junior' que haga presencia en esa ronda, donde se enfrentará este sábado a su paisano Eduardo Struvay. La otra semifinal la disputarán Alejandro González, favorito y campeón del torneo de Pereira, y Daniel Mora.

Así fue la acción del viernes

Alejandro González, el principal favorito del torneo, tuvo una jornada con trabajo ante el local Francisco Franco, quien se había convertido en la sensación del evento. Aunque el resultado finalizó a favor de antioqueño por 6-4, 6-3 tuvo que lucharlo hasta el final, e incluso, superar quiebre en contra en el primer set.



“Fue un partido bien peleado. Yo siempre he dicho que el que la ha tocado bien, la sigue tocando bien, y creo que Pacho tiene un gran saque; pero se sacó adelante y estoy contento”, comentó González.



Entretanto, Franco, quien superó la qualy en Cali, valoró el hecho de haber enfrentado a un jugador como González y la semana en general estando en casa. “Fue increíble. La verdad jugué muy bien, son jugadores que te llevan a subir el nivel. Jugué todo el tiempo concentrado, tuve mis chances y Alejo me las borró; pero la experiencia es increíble”, comentó.



Por un cupo en la final, ‘Gonzo’ enfrentará a Daniel Mora quien quedó como ganador del Grupo 3 luego de vencer en el duelo definitivo a Enrique Peña por 6-1, 6-3, y de esta manera redimió su participación la semana pasada en Pereira, donde se quedó en el round robin.



“En Pereira me tocó un cuadro un poco más complicado, y cuando tuve oportunidad de cerrar algunos games en algunos partidos, no lo aproveché; mientras que acá me solté un poco más y por eso he podido clasificar a las semifinales”, apuntó Mora quien precisamente enfrentó a González en el round robin en Pereira y cayó en dos sets.



La segunda semifinal tendrá como protagonista a Eduardo Struvay, quien había conseguido su clasificación anticipadamente el jueves por el retiro de Carlos Salamanca, quien debía ser su rival del viernes.



Su rival será elmencionado Mateo Gómez, quien se impuso en un atractivo partido al reciente finalista de Pereira Sergio Hernández, con parciales 7-5, 6-4 en un segundo set donde remontó un 0-4 en contra y doble quiebre. De esta manera, logró el objetivo que le quedó pendiente en Pereira.



“Jugué muy bien, un partido muy bueno para coger confianza”, expresó el más joven de los semifinalistas en contienda. “En ambos estuve quiebre abajo, pero pensaba en que tenía que seguir luchando todo el tiempo y se me dieron las cosas”.



Así se jugarán las semifinales el sábado:



Eduardo Struvay vs Mateo Gómez

Alejandro González vs Daniel Mora



Resultados de la tercera jornada de round robin:



Grupo 1

Eduardo Struvay d. Carlos Salamanca w/o

Santiago Rendón d. Carlos Sepúlveda 7-5, 6-4



Grupo 2

Alejandro González d. Francisco Franco 6-4, 6-4

Tomás Gómez d. Nicolás Rico 6-0, 6-3



Grupo 3

Daniel Mora d. Enrique Peña 6-1, 6-3

Andrés Urrea d. Kevin González 6-3, 6-2



Grupo 4

Mateo Gómez d. Sergio Hernández 7-5, 6-4

Johan Rodríguez d. Juan Montes 6-3, 2-6, 10-3