María Camila Osorio debuta este lunes en el US Open frente a la serbia Ivana Jorović

El tenis mundial entra en la recta final de la presente temporada y la élite de este deporte se reúne en Nueva York para celebrar el último Gran Slam del año, el US Open que tendrá en su versión profesional a la campeona vigente de la edición junior, la colombiana María Camila Osorio, que se mide este lunes a la serbia Ivana Jorović.



Flushing Meadows, el escenario que coronó a María Camila dos temporadas atrás y que le permitió ascender a lo más alto del ranking mundial junior, la recibe en su segundo año como profesional, con el atenuante de haber construido en los últimos 365 días la fase más exitosa de su naciente carrera.



En el Abierto de Praga, jugado la semana del 29 de agosto de 2020, su ubicación en el ranking mundial de la Asociación Femenina de Tenis (WTA por sus siglas en inglés) era puesto 207, desde ese punto al presente, la mejor tenista del país ha conseguido 40 victorias que hoy la ubican en lugares de privilegio.



Hoy es la N° 75 del mundo, pero por encima del avance de 132 casilla está el título de la Copa Colsánitas, que en palabras de la misma deportista es: “ El título más importante , fue el que me hizo dar ese salto para entrar al top 100, fue donde agarré mucha confianza y empecé a ganar muchos partidos. Tamb ién lo gané en casa, el primer título de la WTA. Obviamente siempre me preparo , en cada torneo que ju ego voy con la ilusión de ganar , pero cuando pasó me sorprendió mucho ” , un crecimiento exponencial tras lograr los cuartos de final en 2019 (en el 2020 no se jugó).



En la presente temporada sumó cinco victorias en Wimbledon, siendo la segunda oportunidad en que una nacional llega a la tercera ronda de ese certamen. Allí también consiguió vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova, 36 del ranking WTA en ese entonces, siendo la más importante en cuanto a posición de sus rivales en la clasificación mundial.



Ser semifinalista del Abierto Femenino de Serbia, torneo de la misma categoría que la Copa Colsanitas, la puso dentro el top 100 y ratificó que su nivel ya era una realidad. En Roland Garros, el Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo, llegó al cuadro principal jugando desde la fase clasificatoria.



Haber jugado los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue otro sueño cumplido, lo tenia entre las primeras metas por alcanzar en su vida profesional y en la primera oportunidad la cumplió, con tan solo 19 años, tiene por delante, en tan solo 3 años a París 2024.



Con apenas 2 años en el profesionalismo están vivos los resultados alcanzados en su etapa como jugadora junior, cuando consiguió el título del Grand Slam del U.S Open, llegó a ser número 1 del mundo, así como 2 medallas en los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018, son apenas un botón de presentación de quien ahora regresa a los campos que la vieron ser la mejor siendo apenas una niña.