La tenista María Fernanda Herazo es finalista de la Copa W25 Ibagué y luchará por el título

La final de la Copa W25 Ibagué, torneo del Circuito World Tennis Tour dotado con una bolsa de premios de 25 mil dólares y puntos para el ranking WTA, definió en la jornada de este sábado a sus finalistas, y una de las protagonistas del partido por el título es colombiana: María Fernanda Herazo.



La nacida en Barranquilla superó por doble 6-2 a la argentina Berta Bonardi luego de una hora y 35 minutos de partido. “Lo importante para mí era estar tranquila en cada punto y mantenerla cuando perdía uno. A mitad de año hice una especie de pretemporada y fue lo mejor, pues he tenido un muy buen desempeño en los últimos torneos que he jugado”, expresó ‘Mafe’ al final del partido.



La jugadora cafetera tuvo como grandes aliados en esta victoria, a los puntos ganados con su servicio; se llevó 17 de 26 con el primero y 16 de 16 con el segundo, para una efectividad del 65 y 100 por ciento, respectivamente. Sumado a esto, quebró en cuatro ocasiones el servicio de su contrincante y jamás comprometió su saque.



Esta fue la octava victoria consecutiva para la deportista de 25 años, recordando que ganó cuatro partidos en el torneo de tenis de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, llevándose la medalla de oro. En busca de su 12º título en torneos profesionales, enfrentará a la brasileña Gabriela Cé, quien derrotó en la otra llave de semifinales a la argentina Julia Riera por 2-6, 6-2 y 6-4.



Será el segundo enfrentamiento entre ambas, hasta acá el único se produjo en la segunda ronda del ITF de 10 mil dólares de Sao Jose Dos Campos (Brasil), con triunfo para Cé. El marcador fue 6-3 y 6-2; la final está prevista para este domingo a partir de las 10:00 a.m.



Herazo tiene la posibilidad de llevarse absolutamente todo de suelo ‘pijao’, pues está en la final del torneo de dobles, donde forma pareja con la estadounidense Sofia Sewing. La pareja colombo-americana se medirá en la final a la dupla cafetera de Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez.