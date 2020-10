Alejandro Cabra Hernandez

Emocionado, abrazando la Copa de los Mosqueteros y con una llamativa mascarilla rosa, Rafael Nadal habló de la pandemia de coronavirus este domingo tras conquistar su 13º Roland Garros: "Quiero enviar un mensaje a todo el mundo, seamos positivos, venceremos al virus pronto".



"Estamos ante uno de los peores momentos que recuerdo en el mundo, luchando contra el virus. Sigamos adelante, seamos positivos. Superaremos esto y venceremos al virus pronto", señaló en inglés desde la tierra batida de la Philippe Chatrier.



Minutos antes había pasado por encima de Novak Djokovic, al que batió en tres sets para lograr su 13º título en París e igualar los 20 Grand Slams de Roger Federer.



"Felicitaciones a Novak por otro gran torneo. Lo siento por hoy. Hemos jugado tantas veces juntos... Un día ganas, el otro no", dijo Nadal sobre el partido más repetido de la historia del tenis, con 56 duelos (29 para el serbio y 27 para el español).



"Después de todo lo que he pasado en mi carrera, con las lesiones, no podría haberlo hecho sin mi familia", continuó Nadal.



"Ha sido un año muy duro. Ganar aquí significa muchas cosas. No pienso hoy en los 20 títulos y Federer. Hoy es una victoria en Roland Garros, que significa todo para mí, aquí he tenido los mejores momentos de mi carrera", señaló el español.



"Solo jugar aquí es una verdadera inspiración. La historia de amor que tengo con esta pista es increíble", dijo Nadal, que este domingo sumó 100 victorias en Roland Garros (tiene además dos derrotas).



Djokovic señaló que este domingo Nadal "mostró el porqué es el rey de la tierra batida".



"Lo experimenté en mi piel, me dejó fuera un jugador mejor", añadió el número 1 mundial.