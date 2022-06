El colombiano Nicolás Mejía debutó con triunfo en el Challenger de Cali

Las derrotas para el tenis colombiano en el Challenger de Cali son cosas del pasado, pues Nicolás Mejía le puso fin a la sequía y avanzó a la segunda ronda de este torneo dotado con una bolsa de premios de 53 mil 120 dólares y 80 puntos ATP para el campeón. El jugado cafetero se impuso en su estreno al estadounidense Evan Zhu por doble 6-2 luego de una hora y 15 minutos.



Esta es la primera victoria de ‘Nico’ en un torneo profesional en Cali, recordando que es su tercera competencia en esta ciudad, donde dio sus primeros pasos como tenista, antes de radicarse en los Estados Unidos. En 2016 afrontó un M15 y un Challenger.



El integrante del Equipo Colsanitas entró con mucha confianza. Mejía consiguió irse arriba rápidamente por 4-0. Por su parte, Zhu reaccionó y recuperó un quiebre, pero ese bache fue fugaz, y de nuevo el local alentado por el apoyo del público le arrebató el saque a su oponente y acto seguido ‘picó’ en punta. En el segundo parcial, Mejía mantuvo la regularidad y se mostró contundente al resto, donde marcó la diferencia para quedarse con la victoria.



“Muy contento, ganar el primer partido da confianza, y mas como jugué, espero mantener el nivel y sacar el siguiente partido adelante. No llegué a Cali bien, en Argentina no me fue bien, fueron dos semanas con resultados estrepitosos, pero aprendí mucho; esto es parte del tenis y pude sacar lo mejor para crecer”, expresó el jugador cafetero.



En busca de los cuartos de final, Mejía se enfrentará al argentino Juan Pablo Ficovich, N°163 del ranking ATP y tercer preclasificado en la Capital Deportiva de América. Este será el tercer enfrentamiento entre ambos jugadores, en un historial que favorece al albiceleste, quien se ha impuesto en ambas oportunidades; la primera fue en el M25 Portoviejo (Ecuador) en 2019 y la segunda el pasado mes de abril en el Challenger de Pereira.