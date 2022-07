El argentino Facundo Mena fue el campeón del Open de Tenis de Cali 2022​

El tenista argentino Facundo Mena (160) se coronó este sábado campeón del Open de Tenis de Cali 2022, luego de derrotar en la final al serbio Miljan Zekic (271), en dos sets 6/2 – 7-6(3), en una hora y cuarenta minutos.



Con este triunfo, el nacido en Buenos Aires, Argentina, logra su tercer título Challenger (Quito 2021, Pomo e Italia 2019); sumó 80 puntos para el ranking de la ATP, lo que lo hace ascender en la clasificación mundial.



El primer set fue a favor del gaucho quien, en 43 minutos lo resolvió a su favor, con un 6-2.



Desde el inicio del set, la raqueta argentina rompió el servicio del serbio, dominando sin apuros el resto del primer episodio.



En el segundo set, Miljan se recuperó, utilizó un buen saque, atacó con mucha solidez y salvó oportunidad de 'break point', complicando un poco el juego de Mena, pero al final sacó provecho con su servicio, logrando igualar.



El último saque fue demoledor, ganando puntos a su favor, y así estampar el 6-2 y 7-6(3), para ser el campeón en Cali.



"Una gran semana, estoy contento de disfrutar el trofeo con mi rendimiento. Los 80 puntos me ayudan para encarar la temporada con lo que viene y con mucha confianza. En el primer set pude sacar bien, después me recuperé y Colombia me sienta bien, tengo muchos amigos", apuntó el ganador del certamen que se realizó en las instalaciones del Club Campestre de Cali.



Durante la premiación, Mena se vio emotivo y soltó lágrimas en el momento de recibir el trofeo y dedicarle el título a su madre.



"Lo de mi madre al recibir el trofeo me movió; hace dos años perdí a mi padre; mi madre siempre está para apoyarme; no me veo con ella desde febrero, feliz de poder darle una alegría a ella", concluyó Facundo.