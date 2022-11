El agitado año de Novak Djokovic: Este fue el balance deportivo del serbio en este 2022

Novak Djokovic cerró la temporada 2022 con otro gran título y un nuevo récord al ganar el domingo el Masters de la ATP, poniendo el broche de oro a un año que fue "muy inusual" para él al rechazar ponerse la vacuna contra el covid.



Enero

Al inicio de la nueva temporada, Djokovic confiaba en su fortaleza después de un año 2021 en el que se quedó a un partido (la final del US Open perdida ante Daniil Medvedev) de un Grand Slam histórico tras ganar el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.



Sólido número 1 del mundo, obtuvo una exención para entrar en territorio australiano a pesar de rechazar la vacuna antiviral y voló a Melbourne, feliz de intentar ganar un décimo trofeo.



Pero en el aeropuerto su visa fue anulada, pasó unos días en un centro de inmigrantes y fue deportado justo antes del comienzo del primer Grande de la temporada.



Su ventaja en la clasificación de la ATP le permite mantenerse en lo más alto.



Febrero

Juega su único torneo del invierno boreal en Dubái. Ganó dos partidos, pero cayó en cuartos de final ante el checo Jiri Vesely, número 213 del ranking.



"No estoy teniendo suficiente tiempo de juego (...) Necesito jugar partidos", explicó.



Perdió su número 1 del mundo el 28 de febrero a manos de Daniil Medvedev.



Marzo

Estados Unidos sigue imponiendo la vacuna contra el covid: Djokovic se ve privado de jugar los primeros Masters 1000 de la temporada, Indian Wells y Miami.



"Buena suerte a los que van a jugar estos hermosos torneos", lanzó en Twitter.



Sin jugar, vuelve al número uno del mundo el 21 de marzo.



Abril

De vuelta al circuito, en la pista de tierra batida de Monte-Carlo, perdió ante Alejandro Davidovich (46º) en su primer partido.



"Me derrumbé físicamente. No podía moverme", dijo.



A la semana siguiente, aprovechó la comodidad psicológica que le ofrecía el torneo de Belgrado para ganar varios partidos, pero fracasó en la final contra Andrey Rublev (8º), víctima de un ataque de fatiga "similar" al de Monte-Carlo y que, según dijo, fueron las secuelas de una "enfermedad".



Sigue manteniendo el número uno del mundo.



Mayo-Junio

A continuación, pasó a disputar los grandes torneos de tierra batida, pero con un éxito relativo... para él. Perdió en las semifinales del Masters 1000 de Madrid (derrotado por Carlos Alcaraz, entonces 9º del mundo), ganó el Masters 1000 de Roma y cayó ante Rafael Nadal en los cuartos de Roland Garros.



El 13 de junio, baja al número 3 del mundo, por encima del cual se había mantenido de forma ininterrumpida desde el 15 de octubre de 2018.



Julio

En Wimbledon, sigue siendo imbatible por cuarto año consecutivo. No ha perdido un partido allí desde su eliminación en cuartos de final en 2017, y ganó por séptima vez en su carrera. Queda a una victoria del récord masculino de Roger Federer, ocho, y a dos del récord histórico de Martina Navratilova, nueve.



"Este ha sido siempre el torneo más importante en mi corazón", dijo.



Pero la ATP no reparte puntos del ranking en el Grande de hierba, que se negó a dejar participar a los jugadores rusos y bielorrusos en represalia por la guerra de Ucrania.



Por ello, aunque levantó la copa, perdió puntos en la clasificación mundial y se encontró con el séptimo puesto el 11 de julio. No estaba tan mal clasificado desde el 19 de agosto de 2018 (10º).



Agosto-Septiembre

Todavía sin vacuna, sigue sin poder disputar torneos en América del Norte. Djokovic se perdió los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, así como el US Open.



Sigue ocupando el 6º o 7º puesto en la clasificación de la ATP.



Octubre

Vuelve al circuito y esta vez habiendo superado las dificultades psicológicas que reconoce haber encontrado tras el episodio de Australia.



Djokovic gana títulos en Tel Aviv y Astaná.



Sigue siendo el 7º en la clasificación.



Noviembre

Gran favorito, llegó a la final del Masters 1000 de París, pero se vio sorprendido por el joven danés Holger Rune (18º). Tras esta derrota, bajó un puesto en la clasificación.



Entró en el Masters de la ATP como octavo cabeza de serie y venció a sus cinco oponentes.



Igualó el récord de Roger Federer de seis títulos y ganó el premio récord de 4,7 millones de dólares ofrecido por la ATP. Sobre todo, dejó huella: a sus 35 años -y 36 el 22 de mayo de 2023- seguirá siendo el hombre a batir la próxima temporada.



Sobre todo porque recibió una buena noticia durante el torneo: las autoridades australianas le han autorizado a jugar en el Open de Australia, donde intentará ganar un 22º torneo de Grand Slam para igualar el récord de Nadal.



Termina el año en el 5º puesto del ranking mundial.



Balance de 2022

11 torneos jugados: Dubái, Monte-Carlo, Belgrado, Madrid, Roma, Roland-Garros, Wimbledon, Tel Aviv, Astaná, París, Masters



5 títulos: Roma, Wimbledon, Tel Aviv, Astaná, Masters



2 finales: Belgrado, París