Djokovic y el sueño de obtener el 'Golden Slam' en los Olímpicos: "el camino todavía es largo"

Alejandro Russi

El número uno del mundo, Novak Djokovic, gran favorito en el tenis de los Juegos Olímpicos, donde podría acercarse al Golden Slam en caso de victoria, quiso ser prudente, considerando este jueves que "el camino todavía es largo", aunque esté "en una buena posición".



"Sé que hay muchas cosas en juego aquí, que la historia puede estar en juego, me siento un privilegiado de poder eventualmente tener un papel. He trabajado duro para eso (...) pero el camino todavía es largo", dijo Djokovic en una rueda de prensa del equipo serbio, la víspera de la apertura oficial de los Juegos.



"No quiero compararme con nadie, ni gastar energía y tiempo en pensar lo que podría pasar o no", dijo, tras ser preguntado sobre la posibilidad de convertirse en el "GOAT" (mejor jugador de todos los tiempos) del tenis, si logra ganar la medalla olímpica y después el Abierto de Estados Unidos.



Si eso ocurriera, Djokovic lograría el Golden Slam, es decir, ganar los cuatro grandes torneos y los Juegos Olímpicos el mismo año, una hazaña lograda sólo por la alemana Steffi Graf en 1988.



"Voy a tratar de considerar el torneo olímpico como cualquier otro torneo" para evitar la presión, pese a que "por fuerza es diferente cuando juegas representando a tu país", explicó el serbio, a dos días del inicio del torneo olímpico de tenis.



"A veces he estado nervioso en mis anteriores participaciones en los Juegos", así que "esta vez, voy a tomar las cosas con calma y prudencia, (...) primero quiero concentrarme en mi próximo partido" y "ver cómo se desarrollan las cosas día a día".



"Me siento bien, física y mentalmente. Estoy listo para dar lo mejor de mí. Creo en mis posibilidades y estoy dispuesto a luchar", aseguró.



En la primera vuelta, Djokovic se enfrentará al boliviano Hugo Dellien, 139º del mundo. Su primer gran oponente podría llegar en cuartos, donde podría enfrentarse al ruso Andrey Rublev, 7º del mundo, antes de medirse eventualmente al alemán Alexander Zverev.



La final podría enfrentarle con el número del ránking mundial, el ruso Daniil Medevedev o con el griego Stefanos Tsitsipas (4º), al que ganó en la final de Roland Garros a mediados de junio.