Cuatro colombianas debutan este martes en la Copa Oster WTA125 

Este martes serán los debuts de todas las tenistas colombianas en el cuadro principal de la Copa Oster WTA125, certamen con sede en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre de Cali, dotado con una bolsa de premios de 115 mil dólares, más hospitalidad para las jugadoras.



Las cartas colombianas en esta competencia son la antioqueña Emiliana Arango, la vallecaucana Yuliana Lizarazo, y las atlanticenses María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez.



La rival de Emiliana Arango es la canadiense Carol Zhao, actual N.°163 del ranking WTA y quien oficia como la séptima cabeza de serie.



Este será el tercer enfrentamiento entre ambas jugadoras, en un historial que favorece a la norteamericana, quien se ha impuesto en dos ocasiones; uno de estos enfrentamientos fue sobre polvo de ladrillo, misma superficie en la que se juega la Copa Oster WTA 125 y la victoria fue para Zhao.



Entre tanto, Yuliana Lizarazo se medirá a la estadounidense Whitney Osuigwe, con quien no registra enfrentamientos. La medallista de oro en la modalidad de dobles en los pasados Juegos Suramericanos Asunción 2022, vuelve a jugar un torneo profesional en Cali luego de diez años, recordando que el más reciente fue la Copa Bionaire en el 2013.



Por su parte, la norteamericana de 20 años, tuvo una brillante carrera como junior al ganar Roland Garros en 2017; además fue N.°1 del mundo en esta categoría.



El Atlántico es la región que más representantes aporta al cuadro principal de la Copa Oster WTA 125 por intermedio de María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez; Herazo será oponente de la ucraniana Valeriya Strakhova y Pérez de la china Xiaodi You.



‘Mafe’ ha enfrentado en dos ocasiones a su contrincante, el historial muestra un triunfo por bando; entre tanto, Pérez se medirá por primera vez a la asiática.



La organización del torneo aún no ha definido los horarios de los partidos de las colombianas; además, en la jornada del martes se destaca el enfrentamiento entre la húngara Reka-Luca Jani y la argentina Nadia Podoroska, semifinalista de Roland Garros 2020.



Para disfrutar de todos los partidos y emociones de la Copa Oster WTA125, el espectador solo tiene que comprar $459.900 en productos Oster en los principales retailers del país con lo cual recibe un abono para dos personas.



Además, podrá participar en el sorteo de una camioneta Peugeot 2023 y cinco paquetes de viaje dobles a Cali para vivir la Copa Oster 2023. Para mayor información puedes visitar el web site https://www.ostercolombia.com/copaoster o seguir nuestras redes sociales, en Instagram @Oster_Col y OsterColombia en Facebook.