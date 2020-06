Coric, segundo tenista positivo por Covid-19 tras polémico torneo organizado por Djokovic 

Daniel Molina Durango

El croata Borna Coric anunció este lunes, como lo había hecho Grigor Dimitrov la víspera, haber dado positivo al coronavirus tras haber participado en el Adria Tour, una fiesta del tenis organizada por Novak Djokovic en los Balcanes.



Paralelamente, el preparador físico de Djokovic, Marko Paniki, y el entrenador de Dimitrov, Kristijan Groh, también dieron positivo, según la prensa local, que precisó que el número 1 mundial dejó rápidamente Zadar para viajar a Belgrado, donde se sometió al test este lunes.



La capital serbia, cuyo club de fútbol Estrella Roja anunció este lunes que cinco de sus jugadores dieron positivo al coronavirus, albergó la primera etapa del Adria Tour, a mediados de junio.

"Hola a todo el mundo, quería anunciarles que he dado positivo al COVID-19. ¡Quiero estar seguro de que toda persona que haya estado en contacto conmigo estos últimos días se haga controlar! ¡Siento de verdad el mal que haya podido causar!", anunció Coric (33º jugador mundial), en un tuit que se parece mucho al publicado el domingo por el búlgaro Dimitrov (19º del ránking).



Dimitrov dejó de la competición tras haber perdido contra Coric, mostrando claras muestras de fatiga.



Le puede interesar: Preocupación en el entorno de Djokovic: su preparador físico tiene Covid-19



Coric precisó que se siente "bien, sin ningún síntoma".



El anuncio del positivo de Dimitrov desembocó en la anulación el domingo de la final del torneo en Zadar entre Djokovic y Andrey Rublev.

Críticas de Kyrgios

El tenista australiano Nick Kyrgios respondió al tuit de Coric criticando la decisión de organizar el torneo.



"Decisión absurda de hacer la 'exhibición'", señaló en las redes sociales.



"Recuperaros rápido amigos, pero esto es lo que pasa cuando no se respetan todos los protocolos. Esto NO ES UNA BROMA", añadió Kyrgios.



El Adria Tour fue organizado para llenar el espacio en el calendario por la crisis del coronavirus desde mediados de marzo, y se jugó con un aforo diario de 4.000 aficionados en el centro de tenis que tiene Djokovic en Belgrado, la semana pasada.



También participaron en el Adria Tour el austríaco Dominic Thiem (3º del ránking) y el alemán Alexander Zverev (7).

Un estadio lleno, con prácticamente nadie portando la máscara y jugadores abrazándose en la pista, cenando juntos sin ninguna medida de precaución y una fiesta en una discoteca en la que se pudo ver a Djokovic, Zverev y Dimitrov sin camisa, además de partidos de básquetbol sin restricciones. Estas fueron las imágenes que había dejado la etapa de Belgrado del Adria Tour.



"¿Cómo puedo explicar a mis jóvenes que deben respetar la distancia cuando Djokovic organiza una fiesta en la pista? ¡Fue una imagen catastrófica!", señaló el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordoff.



"No se trata solo de los jugadores, había también un centenar de jóvenes en contacto con ellos, sin ninguna regla sanitaria, mostrándolo todo con orgullo en vídeo", añadió.

Zverev anunció este lunes que dio negativo en un test al coronavirus que se hizo.



"Acabo de recibir la noticia de que mi equipo y yo hemos dado negativo al COVID-19", tuiteó el alemán.



"Pido disculpas a aquellos a los que he puesto en riesgo potencialmente al jugar ese torneo", añadió, anunciando que iba a pasar un período de aislamiento como medida de precaución.



El hermano de Djokovic, Djordje, director del torneo, afirmó al Sportske Novosti: "¿Novak? Fue duro para él recibir esa noticia. Tomamos todas las medidas prescritas por los gobiernos de Serbia y Croacia".

Comentando sobre las medidas de distancia social durante la manga de Belgrado, Djokovic había dicho que Serbia y la región habían tenido relativo éxito en la contención del virus.



"Por supuesto, puedes criticar, también puedes decir que es que peligroso o no, pero no me corresponde a mí hacer llamamientos sobre lo que es sabio o no en términos de salud", señaló el ganador de 17 títulos de Grand Slam a periodistas, enfatizando que actuaba siguiendo las recomendaciones del gobierno serbio.



Las estrellas del tenis deben reanudar la competición oficial en agosto y la casi totalidad participaría en el US Open, que se disputará sin calificaciones entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.