¡Con todo, muchachos! Cabal y Farah buscan este jueves la final de Roland Garros

Daniel Molina Durango

Los tenistas vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah buscarán este jueves (7:00 a.m.) llegar a la final del Roland Garros, tercer Grand Slam de la temporada.



Cabal y Farah arriban por cuarta vez a las semifinales de Roland Garros (2017, 2019, 2020 y 2021) y buscarán alcanzar su primera final en este torneo, el único Grand Slam donde no han llegado al partido decisivo.

Los rivales serán los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, quienes se impusieron en su partido ante Brkic/Cacic por 7-6(5), 6-1.



“Sebas ya tiene una final (lo logró en 2011 junto al argentino Eduardo Schwank), y a mí me encantaría para poder decir que estuve en la final de los cuatro Grand Slams”, dijo el martes pasado Farah.



Este será el octavo encuentro entre ambas duplas, un historia que favorece a los locales por 5-2, pero los colombianos ganaron el último encuentro este año en Barcelona.



También significa la octava ronda de semifinales para Cabal y Farah en eventos de Grand Slam: antes estuvieron en Roland Garros 2017, Australian Open 2018, Roland Garros 2019, Wimbledon 2019, US Open 2019, y Roland Garros en los años 2020 y 2021.



Los colombianos, segundos preclasificados del torneo, superaron en la ronda de cuartos de final a Kevin Krawietz y Horia Tecau por 6-2, 6-7(3) y 7-5, en dos horas y media de partido.



La otra llave de semifinales estará compuesta por los españoles Pablo Andújar y Pedro Martínez, quienes ingresaron al torneo como alternantes, y los kazajos Andrey Golubev y Alexander Bublik.



Juan Sebastián y Robert completaron 100 partidos en torneos de Grand Slam. Los jugadores del Equipo Colsánitas registran 67 victorias y 33 derrotas.