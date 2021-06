¡Partidazo a la vista! Djokovic avanzó a semis de Roland Garros, donde se medirá con Nadal

Daniel Molina Durango

El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 mundial derrotó al italiano Matteo Berrettini (9º) por 6-3, 6-2, 6-7 (5/7) y 7-5, este miércoles en cuartos de final de Roland Garros, y jugará contra el español Rafael Nadal (3º) por un puesto en la final del domingo.



Será el 58º enfrentamiento entre las dos estrellas del tenis, un clásico que por ahora domina el serbio por 29 a 28, aunque el español tiene mejores números en París, donde busca su 14º título y el 21ª Grand Slam de su carrera.



El último partido entre ambos en París fue la final de Roland Garros de 2020, en la que Nadal arrolló a Djokovic (6-0, 6-2 y 7-5).



El único enfrentamiento en 2021 fue hace unas semanas en la final del Masters 1000 de Roma, también en polvo de ladrillo, y la victoria volvió a ser para el español, por 7-5, 1-6, 6-3.



Al contrario que en la ronda anterior, en la que Djokovic perdió los dos primeros sets ante el italiano Lorenzo Musetti, esta vez el número 1 mundial comenzó dominando y aprovechó un único quiebre para llevarse el primer set por 6-3.



Berrettini no reaccionó en el segundo, sin capacidad para contrarrestar las bolas enviadas por el serbio, muy cómodo al servicio poniendo en dificultades al italiano en cada saque, cerrando la segunda manga con un claro 6-2.



En el tercer set, Berrettini mejoró su servicio, sobre todo su segundo, lo que le permitió ganar más cómodo su saque y alargar el parcial, aunque es cierto que en ningún momento tuvo posibilidad de lograr un 'break' ante un Djokovic que superaba el 90% de primeros servicios.



En el 'tie break', ambos tenistas alternaron grandes golpes con errores clamorosos, por lo que todo hacía indicar que el set se decidiría por pequeños detalles y así fue.



Con dos saques para llevarse el partido, Djokovic envió dos bolas a la red, dando la oportunidad a Berrettini de llevar el partido al cuarto set. Y el italiano no perdonó.



Y cuando mejor estaba jugando Berrettini, el juego fue detenido durante 20 minutos para permitir a los organizadores desalojar a los 5.000 espectadores de la Philippe Chatrier, con el objetivo de que pudieran cumplir con el toque se queda impuesto por la crisis sanitaria, y que a partir de este miércoles pasa de las 21h00 a las 23h00 locales (de las 19h00 a las 21h00 GMT).



El cuarto set era un calco al anterior hasta que en el 12º juego, Berretini cometió varios errores no forzados, dando la posibilidad a Djokovic de cerrar el partido y el serbio lo consiguió al tercer intento.