Alejandro Cabra Hernandez

El argentino Diego Schwartzman, 14º del mundo, dio la sorpresa este martes al eliminar al austriaco Dominic Thiem (3º) en cuartos de Roland Garros 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2, logrando el billete por vía de la épica para su primera semifinal de un Grand Slam.



El jugador argentino se enfrentará por un puesto en la final al ganador del duelo entre Rafa Nadal, segunda raqueta del mundo, y el joven italiano Jannik Sinner (75º).



Lea también: ¡Nadia, la súper 'Poderoska'! La argentina venció a Svitolina y se metió en 'semis' de Roland Garros



Después de más de cinco horas de épica batalla, con tres sets decididos al 'tie-break', el 'Peque' Schwartzman se clasificó a sus primeras semifinales de Grand Slam, y apartó de paso al vigente campeón del US Open de la carrera por regresar a la que hubiera sido su tercera final consecutiva en París.



En un día histórico para el tenis argentino, iniciado con la clasificación de Nadia Podoroska a semifinales femeninas después de eliminar a la ucraniana Elina Svitolina -un logro que no se daba desde 2004 con Paola Suárez-, el 'Peque' devolvió la representación argentina a semifinales del cuadro masculino en la arcilla parisina, después de que lo hiciese por última vez Juan Martín Del Potro en 2018 (derrota ante Nadal).



"Fue un partido muy importante para mí, es la tercera vez que juego los cinco sets en la Philippe Chatrier, nunca gané, esta vez sí merecí ganar", declaró desde el centro de la pista un Schwartzman que finalizó el épico partido en mejor estado físico que su rival.



Schwartzman superó por primera vez en su carrera los cuartos de final de un 'grande', barrera contra la que se había estrellado en Roland Garros 2018, y US Open de 2017 y 2019.



Thiem estuvo en tres ocasiones a dos bolas de llevarse el partido en el cuarto set, pero claudicó en el definitivo, con la moral resentida y un mayor cansancio que el tenista bonaerense de 28 años.

Thiem más cansado

El austríaco pagó sin duda los esfuerzos que viene realizando desde hace más de un mes, con su primer título de Grand Slam en septiembre en Nueva York, y que llegaba de más de tres horas y media de juego en la ronda previa ante el joven francés Hugo Gaston, 239º del mundo.



"Dominic es uno de los mejores jugadores del mundo. (...) Estoy muy feliz, no sólo por estar en semifinales, sino porque es un gran paso adelante para mí", afirmó el argentino aún con fuerzas para sonreír.



"Los dos dimos el 100% y el mereció ganar", reconoció el austriaco.



En el primer set, Thiem fue el primero en romper el servicio (4-2), pero finalmente cedió en el 'tie-break'.



En el tercero, era Schwartzman el que dominaba 5-3 y gozó de una bola de set con 5-4 antes de que el austríaco estuviese más acertado en el 'tie-break'.



"En el segundo y el tercer set no era yo mismo. Yo gritaba, hablaba a mi entrenador. Y él me decía que jugase a tenis", confesó Schwartzman.



Cada uno de los cuatro primeros sets duró más de una hora.



Schwartzman se convirtió en el décimo argentino en alcanzar unas semifinales de Grand Slam.



De paso confirmó su excelente estado de forma; antes de Roland Garros frenó a Nadal en cuartos del Masters 1000 de Roma, y perdió en la final ante Djokovic.



Thiem, por su parte, no disputará una quinta semifinal consecutiva en la tierra batida parisina.