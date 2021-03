¡Campeones! Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron el ATP 500 de Dubái

Juan Carlos Pamo

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah celebraron este sábado un nuevo éxito como pareja, tras conquistar el trofeo en la final de dobles del Dubai Duty Free Tennis Championships frente a los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-6(0), 7-6(4) en una hora y 45 minutos.



Los colombianos consiguieron su primera corona de 2021, después de haber disputado ya este curso la última ronda también el pasado mes de febrero en el Great Ocean Road Open en Melbourne (p. con Murray/Soares). En total, es el 17º título ATP Tour de dobles que ganan juntos.



El trofeo en Dubái sirve para poner fin a una etapa de 18 meses de sequía. Y es que Cabal y Farah ganaron por última vez en el US Open 2019, cediendo en las finales de Acapulco 2020, Cerdeña 2020 y Melbourne-1 2021.

La pareja sudamericana tuvo que afrontar su primer momento complicado en el juego inicial de la final. Mektic y Pavic, que llegaban con un récord de 20-2 hasta este sábado, saltaron plenos de confianza para poner en apuros el servicio de Farah al colocarse 30/40. Pero los colombianos salvaron las dos situaciones de break, primero con volea de Cabal en la red y luego con un gran saque.



Los croatas se mantuvieron seguros con su servicio hasta el octavo juego. Fue entonces cuando los principales favoritos en Dubái encontraron su primera oportunidad de quiebre con 4-3, 40/40. Sin embargo, esta vez una gran reacción de Pavic puso la igualdad (4-4) en la primera media hora.



Cabal y Farah estuvieron muy cerca de encontrar punto de set con 5-4, 0/30, pero no había manera de romper el servicio. Así se llegó a un tie-break en el que los colombianos elevaron el nivel de agresividad. Jugaron un desempate impecable que terminó de su lado por 7-0.



En el segundo set, los No. 1 del FedEx Ranking ATP de dobles encontraron premio a la insistencia con un break en su cuarto intento para adelantarse 3-1. Pero los croatas no habían dicho su última palabra y apenas dejaron disfrutar la ventaja a sus rivales, recuperando el quiebre sobre el saque de Cabal (3-3). A pesar de que los colombianos salvaron un punto de set con 5-6, 40/40, de nuevo el tie-break fue decisivo.