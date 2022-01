¡Atención!: España con el joven Alcaraz y sin Rafael Nadal para la Copa Davis

El joven tenista español Carlos Alcaraz jugará las eliminatorias de clasificación para la Copa Davis el 4 y 5 de marzo, en las que España no contará con Rafa Nadal, anunció este jueves la Federación Española de Tenis.



Junto Alcaraz, el equipo español se completa con Roberto Bautista, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers, con Sergi Bruguera como capitán.



España se enfrentará a Rumanía el 4 y 5 de marzo sobre la tierra batida del Club Puente Romano de Marbella (Andalucía, sur).



La Armada cayó ante Rusia en la fase final de la Copa Davis en noviembre pasado en Madrid, lo que la relegó a jugar estas eliminatorias para tratar de volver a estar en la próxima fase final del torneo.



El joven Alcaraz, que cayó en tercera ronda del Abierto de Australia ante el italiano Matteo Berrettini en un ajustado encuentro a cinco sets, no pudo jugar en noviembre pasado con España tras dar positivo en covid-19.



La Armada, ganadora de la Copa Davis en 2019, en su primer año con su nuevo formato, se medirá en marzo a una selección rumana que no tiene a ningún tenista entre los 100 primeros del mundo.



El ganador del duelo se clasificará para la fase final de la Davis, que este año tendrá un nuevo formato con 16 equipos, que se repartirán en cuatro grupos, de los que los dos primeros de cada llave accederán a la ronda de eliminación directa.



La fase de grupos final se jugará en cuatro sedes, todavía por decidir, al igual que el lugar que acogerá los cuartos, semis y final del torneo.