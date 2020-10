Así es Daniel, un 'Galán' que retará al número uno del mundo en Roland Garros

Daniel Molina Durango

Un Galán del tenis anda suelto en París. Se llama Daniel. Y este jueves llenó de orgullo a Colombia con su triunfo, sin atenuantes, ante el estadounidense Tennys Sandgren para meterse en tercera ronda de Roland Garros, el Grand Slam de tenis sobre tierra batida.



Galán, de 24 años, demostró una vez más que tiene nervios de acero, puesto que liquidó en sets corridos 6-2, 6-2 y 6-3 al norteamericano, logrando así su boleto para estar dentro de los 32 mejores tenistas del prestigioso certamen.



Desde hace más de dos años, cuando Santiago Giraldo tocó por última vez el top 100 del escalafón ATP, Colombia no se deleita con un singlista en las posiciones privilegiadas del tenis mundial. Daniel, 153 actualmente, hace soñar.



El retiro de Alejandro Falla, sumado a las horas bajas de Santiago, tuvieron en ‘crisis’ los singles colombianos.



Ahora, el mundo del tenis tricolor encuentra una esperanza en la figura de Daniel Galán, joven bumangués formado en la Liga de Tenis de Bogotá y que desde hace 3 años representa a Colombia en Copa Davis.



Daniel, que decidió eliminar de su vida las carnes —es vegano—, se enfrentará ahora al mayor desafío de su carrera: se las verá, en la Philippe Chatrier —cancha principal del grande parisino— con el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic.



Le puede interesar: Una nueva esperanza: estos son los primeros convocados de Colombia rumbo a Catar 2022



Será la primera vez que ‘Galancho’ juegue contra un top-10. En Madrid, en las finales de Copa Davis de 2019, se vio las caras con el belga David Goffin —hoy número 13 del escalafón— y se atrevió a ganarle un set.

Respecto a ‘Nole’, Daniel comentó que, aunque siente que no tiene puntos flojos, “no es invencible, sino nunca habría perdido un partido”. Además, reconoció que el jugador al que más admira es al rey de la arcilla, Rafael Nadal.



“Estoy muy contento, no sé si en una nube. He sentido el cariño y la energía que me han enviado desde Colombia, no solo mi familia. Lo agradezco”, señaló en videoconferencia ayer el colombiano.



Galán, quien se metió en el cuadro principal como ‘lucky loser’, tras perder en la última ronda de clasificación, relató cómo llegó esa chance. La suerte se la dio su hermano Xando: “Estaba superdesanimado, pero pregunté si había chanches para el sorteo. Me dijeron que sí y fue mi hermano, yo no quería estar ahí. Él fue el que sacó mi ficha. Tuve una segunda oportunidad”, relató.



Galán no tendrá la calidad, la historia y la fortaleza mental de Nadal, pero sí ha demostrado ser un jugador sobrio, al que no lo vence la presión de las bolas más ‘calientes’.



Además de eso, ¿cuáles son las virtudes de la raqueta que busca igualar el registro de Falla en Roland Garros?



“Tiene un gran servicio, golpes muy potentes y una enorme capacidad técnica. A eso hay que sumarle la tranquilidad en momentos difíciles”, asegura el extenista y comentarista argentino Javier Frana.



Galán parece imperturbable, en la victoria y en la derrota. “Su forma de ser transmite mucho sin hablar demasiado. Tenísticamente tiene mucho camino por recorrer y el hecho de que llegue a ser un referente dependerá de muchos detalles”.



Jhan Fontalvo, periodista especializado en tenis, destaca de Daniel su juego agresivo, que le da la posibilidad de hacer daño tanto con su derecha y con su revés.



Fontalvo lo define además como un tenista serio, disciplinado y muy profesional, que tiene las condiciones para ser top 50, pero que no ha podido consolidarse por no tener un equipo de trabajo que potencie sus habilidades



“No tiene contratado un entrenador que potencie sus habilidades. Su entrenador es su papá, un gran ser humano, pero quien no ha sido desarrollador de tenistas profesionales”, comenta Fontalvo.



Felipe Berón, su entrenador en el equipo Colsánitas e integrante del cuerpo técnico del equipo de Colombia, acepta que Daniel tiene nivel para estar mucho más arriba en el escalafón ATP.



“Lo mejor es su servicio y la potencia de sus golpes. Saca bien y es muy sólido de fondo, lo que le permite contrarrestar a jugadores con mucha potencia”, acota.



Berón resalta también su tranquilidad, “él sabe jugar bajo presión y eso le favorece a la hora de fortalecer su parte mental”.



Andrés Vargas, editor del portal Match Tenis, coincide en las virtudes que mencionan las demás fuentes consultadas y reconoce que Daniel ha tenido un proceso más lento de lo esperado. “Ha ido mejorando algunos temas, pero debe seguir trabajando en cerrar los puntos en la red y ser mucho más regular”.



Para jugar con Djokovic, ganador de ‘Rolanga’ en 2016 y para muchos máximo favorito en esta edición —incluso por encima del 12 veces campeón Nadal—, serán claves la movilidad y el juego en la red, teniendo en cuenta que el serbio es el rey del ‘drop shot’ —el particular tiro de gota o dejada—, que busca definir las bolas con un toque sutil. ¿Podrá Galán incomodar al mejor? Lo sabremos este sábado.