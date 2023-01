Abierto de Australia: Sufrida victoria para Rafael Nadal y despedida del ídolo local Kyrgios

De vuelta a la pista donde se convirtió en el hombre con más Grand Slams de la historia, el español Rafael Nadal inició con una trabajada victoria su defensa del título del Abierto de Australia, que perdió al ídolo local Nick Kyrgios por lesión.



En la jornada inaugural del primer Grand Slam del año, Nadal consiguió neutralizar en cuatro sets al talentoso británico Jack Draper (7-5, 2-6, 6-4, 6-1) y revertir su mala racha de seis derrotas en los últimos siete partidos.



"Necesitaba la victoria, eso es lo principal. No importa la manera. Lo más importante es la victoria ante un duro rival (...) uno de los más duros en primera ronda siendo cabeza de serie", reflexionó posteriormente en rueda de prensa.



Con un poderoso primer servicio y capacidad de responder a los largos peloteos de Nadal, el británico de 21 años demostró en la Rod Laver Arena los motivos que lo llevaron a escalar 200 puestos en la clasificación ATP en un año hasta el número 38.



El primer set no se desequilibró hasta el último juego, en el que Rafa desplegó su izquierda y aprovechó dos dejadas para romper el servicio y adjudicarse la primera manga.



Pero en la reanudación, Draper no se amedrantó y endosó un doble quiebre al balear. "Esos son los juegos que cambian el partido (...) Necesito seguir mejorando eso", admitió Nadal en rueda de prensa.



El equilibrio y el intercambio de golpes se mantuvo hasta mediados del tercer set, cuando Draper notó molestias en el muslo derecho, que lastraron su rendimiento y lo obligaron a pedir asistencia médica.



Con un rival renqueante, que al final apenas podía correr y mostraba evidentes gestos de dolor, Nadal cerró el pase a la segunda ronda donde se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald.



Regresado Novak Djokovic a Australia tras su deportación en 2022 por no estar vacunado ante el covid-19, Nadal no solo se juega el título, sino el récord de 22 Grand Slams, que el serbio puede igualar si gana por décima vez en Melbourne.

- Swiatek quiere el cuarto -

En el cuadro femenino, la actual número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek, parte como favorita para hacerse con el título que dejó vacante la australiana Ashleigh Barty, ahora retirada.



En camino hacia su cuarto Grand Slam después de dos Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos, Swiatek se mide este lunes a la alemana Jule Niemeier, que la hizo sufrir en octavos del último grande en Nueva York.



Ninguna de sus principales rivales falló.



Las estadounidenses Jessica Pegula (3ª) y Coco Gauff (7ª) solventaron con autoridad sus respectivos enfrentamientos ante la rumana Jaqueline Cristian (6-0, 6-1) y la checa Katerina Siniakova (6-1, 6-4).



La griega Sakkari (6ª) superó sin excesivas complicaciones a la china Yuan Yue por 6-1, 6-4 y la verdugo de Swiatek en las semifinales de 2022, la estadounidense Danielle Collins, sufrió pero ganó a la rusa Ana Kalinskaya por 7-5, 5-7, 6-4.



En un duelo entre las dos únicas campeonas del Abierto en liza, la bielorrusa Victori Azarenka superó a la estadounidense Sofia Kenin por 6-4, 7-6 (7/3).

- Kyrgios "devastado" -

En el cuadro masculino, la principal sorpresa llegó de fuera de las pistas, con el anuncio del abandono del talentoso Kyrgios que, después de años de controversias y rendimiento irregular, parecía listo para aspirar a un Grand Slam.



"Estoy devastado", dijo Kyrgios, campeón vigente del dobles en Australia y finalista del último Wimbledon.



A la espera del ruso Daniil Medvedev (finalista en 2022 y 2021) y el griego Stefanos Tsitsipas, avanzaron ronda los principales sembrados como el estadounidense Frances Tiafoe o el polaco Hubert Hurkacz, que destrozó con su servicio al español Pedro Martínez.



En el primer torneo con la leyenda Roger Federer oficialmente retirado y con Nadal y Djokovic ya más cerca de los 40 que de los 30, una nueva generación de tenistas encabezada por el ausente número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, aspiran a poner fin a la época del "Big Three".



De ellos, el italiano Jannik Sinner se aseguró de forma expeditiva el pase a segunda ronda, con un 6-4, 6-0, 6-2 al británico Kyle Edmund.



En segunda ronda se verá las caras con el argentino Tomás Martín Etcheverry que, después de cuatro intentos fallidos el año pasado, ganó su primer partido de Grand Slam.



Lo mismo consiguió su compatriota Francisco Cerúndolo, 28º sembrado, que eliminó al también argentino Guido Pella.



Mayor fue el hito del adolescente chino de 17 años, Shang Juncheng, que se convirtió en el primer hombre de su país en conseguir una victoria en este torneo.