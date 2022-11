Llega a Cali CORREMITIERRA | SMART FIT, la carrera que promueve un ambiente en familia

Este próximo domingo 20 de noviembre llega a Cali CORREMITIERRA | SMART FIT, la carrera atlética recreativa que promueve el deporte y la vida saludable en un ambiente de familia, amigos y mascotas.



Los caleños podrán disfrutar de dos distancias (10K y 5K), las cuales arrancarán en la plazoleta Jairo Varela a las 7:00 a.m. y terminarán en el Parque del Amor. En la última modalidad podrán participar niños menores de 15 años y los deportistas podrán llevar a sus mascotas.



“CORREMITIERRA es un evento que reúne muchos públicos: runners, recreativos e incluso familia que va con sus mascotas. No es algo competitivo, sino un reto contigo mismo y por eso es una carrera tan querida”, aseguró Cristina Martínez, fundadora de CORREMITIERRA.



En este 2022, esta carrera ya se ha realizado en dos ciudades: Medellín, en el que tuvieron más de 10.000 participantes y Barranquilla, con más de 3.000 personas inscritas. Ambas con la alianza CORREMITIERRA | SMART FIT.

“Siempre hemos buscado un evento en el que podamos no solo integrar a nuestros afiliados, sino a toda su familia. Y esta carrera es uno de los eventos más bonitos en todo el país. La selección ha sido la mejor, pues estamos convencidos que con la presencia que tenemos en Cali tendremos una participación representativa”, afirmó Miltón Vasco, gerente comercial de SMART FIT.



Para Cristina Martínez, “Cali cerrará con broche de oro este año, las personas nos escriben y nos dicen que nos esperan con los brazos abiertos y están todos muy ansiosos de vivir este festival deportivo y cultural”.



Para esta versión, como es tradición, los participantes podrán disfrutar del talento musical de diferentes artistas locales que estarán alentando a cada competidor a llegar a la meta.



El próximo viernes 18 y sábado 19 los participantes podrán reclamar su kit en la tienda Nike del Centro Comercial Unicentro.



El gerente comercial de SMART FIT puntualizó: “todos los caleños y vallecaucanos están invitados a esta linda experiencia. Estamos totalmente convencidos de que la Capital Deportiva de América se lucirá el próximo 20 de noviembre".



Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse en www.corremitierra.com.