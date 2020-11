¿Tricolor rota? ¿Hay conflictos en el camerino de la Selección Colombia?

Juan Carlos Pamo



Aunque nadie de la Selección Colombia ni de la Federación Colombiana de Fútbol lo confirma, circulan versiones en el sentido que el técnico Carlos Queiroz habría tenido un desacuerdo con el arquero David Ospina, por lo cual no habría atajado contra Ecuador, y que también se había presentado un enfrentamiento entre Wílmar Barrios y James Rodríguez.



El duelo ante los ecuatorianos que dejó una pobrísima imagen del plantel nacional al caer goleado 6-1 en Quito por la jornada eliminatoria, ha dejado grandes preocupaciones de cara a lo que será el futuro del equipo nacional en el camino a Catar 2022.



Versiones hablan de una marcada división entre jugadores y el entrenador portugués debido a temas deportivos y manejo de grupo, e incluso se ha rumorado que el plantel está dividido en dos ‘bandos’ y que las cosas han llegado hasta las agresiones físicas.



El periodista Javier Hernández Bonnet informó en el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, que en medio de la división hubo futbolistas que se pelearon.



“Hubo un jugador que apercuelló a otro, los dos de nivel internacional, en esta doble fecha de eliminatorias, lo que quiere decir que el tema ha llegado al punto de irse a las manos”, expresó el comentarista.



Este miércoles circularon audios en redes sociales donde se señala de una pelea entre James Rodríguez y Wilmar Barrios, al parecer por la preferencia que tiene Queiroz con el jugador del Everton y que a pesar de su discreto momento es intocable.



“El tema va más por el lado de 'como vos sos el consentido del técnico, no te tocará, y a todos sí nos mueven de nuestra posición'”, fueron supuestamente los reclamos de algunos jugadores para el 10 cucuteño.



El otro hecho que se dice sucedió al interior de la Selección Colombia se dio en el camerino del estadio Casa Blanca de Quito. Aunque oficialmente se mencionó que la ausencia de David Ospina en el once titular de Colombia ante los ecuatorianos fue por una lesión muscular, las versiones indican que el arquero del Nápoles de Italia no quiso ser tenido en cuenta luego de una discusión con el entrenador.



Se rumora que en la charla técnica hubo una discusión entre Ospina y Queiroz por los planteamientos del estratega luso y el guardameta antioqueño no quiso atajar, por lo que Camilo Vargas fue titular.



Colombia sumó dos derrotas consecutivas en esta doble jornada eliminatoria, recibió 9 goles en contra y se descolgó en la tabla de posiciones, algo que tiene preocupados a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.



“Hay preocupación. En los próximos días nos reuniremos para analizar la situación y tomar decisiones. Toca tener cabeza fría”, le comentó a El País un integrante del comité ejecutivo de Colfútbol.



Lo que se ha conocido es que la mayoría de los directivos de la Federación tiene decidido que Carlos Queiroz no siga al frente de la Selección Colombia.



La Tricolor volverá a escena en el próximo mes de marzo cuando enfrente a Brasil y Paraguay.