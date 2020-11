¡Sin pelos en la lengua! El claro mensaje del 'Pibe' Valderrama a los jugadores de la Selección Colombia

Francisco Henao

A medida que pasan los días, se siguen conociendo reacciones por la situación de la Selección Colombia luego de sus dos duras derrotas: 0-3 ante Uruguay y 6-1 frente a Ecuador, lo que pone en serio riesgo la clasificación al Mundial de Catar 2022.



Uno de los máximos estandartes del equipo nacional en la década del 90, Carlos Valderrama, mostró su disgusto por las dos goleadas recibidas, pero invitó a los jugadores a tener carácter para levantarse de estos duros golpes.



“3-0 y 6-1 es vergüenza, es pena, eso es lo que tenemos todos los colombianos. Seguro que sí. Más ustedes, que están allá adentro peleando esa vaina. ¿Qué hay que hacer? ¡Unirse! Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse. Es el mensaje que les mando de cariño y de corazón, como colombiano”, dijo el 'Pibe' en su canal de YouTube.



Dijo Valderrama que es una situación difícil y que no es fácil levantarse, pero hay que hacerlo para seguir adelante ya que el camino continúa.



"Tenemos que enfrentar las situaciones, con pena, con humillación y con vergüenza; pero esto continúa. A los muchachos les mando un mensaje: ¡Para adelante! Ya ustedes han vivido esto, y si no lo han vivido siempre hay una primera vez", señaló la exfigura de la Selección.



Y fue claro: "Ahora hay que unirse, el objetivo, que es la clasificación al campeonato mundial, está ahí. Ya sabemos que no es fácil; este momento nunca lo habían vivido: perder dos partidos seguidos, con pena, no lo habían vivido; pero tienen la experiencia para salir del momento complicado que se está viviendo”.