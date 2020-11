Selección Colombia: Carlos Queiroz y las razones que lo tienen el ojo del huracán 

Juan Carlos Pamo

El nombre de Carlos Queiroz es tendencia en todas las redes sociales y su imagen ocupa buen espacio en los programas deportivos desde el martes, luego de que los jugadores de la Selección Colombia sufrieran una vergonzosa derrota 6-1 a manos de Ecuador, en Quito.



Después de cuatro partidos por clasificatorias al Mundial de Catar 2022, Queiroz, timonel de Colombia desde el 7 de febrero del 2019, ha conseguido solo cuatro puntos, producto de una victoria frente a Venezuela, un empate contra Chile y dos estrepitosas caídas ante Uruguay (0-3 en Barranquilla) y Ecuador (6-1 en Quito).



Justamente las dos derrotas —que además de los resultados abultados mostraron a una Colombia sin alma— son las que tienen al seleccionador portugués en el ojo del huracán. Exjugadores emblemáticos de la Selección, entrenadores que han pasado por la ‘Tricolor’, la prensa y aficionados del común piden que el técnico de 67 años renuncie a su cargo para que el conjunto ‘cafetero’ pueda enderezar su camino hacia Catar. ¿Cuáles son las razones para ese clamor masivo?

Desconoce el fútbol nuestro

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien dirigiera a las selecciones de Colombia y Ecuador, expone varios argumentos para sustentar la tesis que Queiroz no conoce el fútbol colombiano ni las eliminatorias suramericanas.



“En mi equipo nunca podrá faltar un 5, un hombre que sea el equilibrio, que ponga orden y sea el filtro”, expone ‘Bolillo’, refiriéndose a Wílmar Barrios, a quien Queiroz relevó en la derrota 0-3 contra Uruguay y no alineó como titular en la caída 6-1 contra Ecuador.



“Yo he sido técnico extranjero y no rechazo a los que lo son en Colombia, pero jugar una eliminatoria suramericana es como jugar un mundialito. A Queiroz lo conozco, es un buen técnico, lo he enfrentado, pero con respeto y cariño le digo que él no conoce a la Selección, no conoce el fútbol colombiano, no conoce estas eliminatorias, que son las más difíciles del mundo, y no vive en Colombia”, afirma ‘Bolillo’.



Gómez considera que “uno como técnico debe tener dignidad y saber en qué momento y por qué razones renunciar. Yo lo hice cuando dirigí a Ecuador en la Copa América de Perú 2004. Argentina nos goleó 6-1”.

Malos planteamientos

Muchas de las críticas que hubo contra Queiroz por las derrotas de Barranquilla y Quito tuvieron que ver con la forma como alineó la Selección y como plantó al equipo ante los uruguayos y los ecuatorianos.



“El técnico Menotti decía que los jugadores son como instrumentos musicales y vibran de acuerdo con quien los toque. Queiroz no ha podido hacer vibrar a estos jugadores, los ha llevado a un estado de confusión”, sustenta el periodista de Espn Pacho Vélez.



Para Vélez, “la planificación frente a Uruguay y Ecuador fue totalmente desacertada. Y aunque los jugadores tienen responsabilidad porque son los artistas, su ejecución del plan en la cancha demuestra que el técnico no los ha convencido ni les da las herramientas para salir de los momentos de crisis, y más cuando no hay un líder en la cancha”.



Óscar Córdoba, uno de los referentes de Colombia en el arco, expone que el 6-1 de Quito “es un resultado ‘sacatécnicos’, pero sobre todo por la forma como la Selección se expresó, sin coherencia en el planteamiento ni en los cambios”.

No hay 'feeling'

Víctor Aristizábal, otro de los referentes de la Selección, asegura que entre Queiroz y los jugadores “no hay feeling”, es decir, una relación positiva que potencie el juego de Colombia.



“Hoy en día los seleccionadores, más que entrenadores, porque no hay tiempo para entrenar, deben ser sicólogos, como lo hacen Klopp, Guardiola y muchos otros, que conocen a sus jugadores. Queiroz, en un año y medio que lleva al frente de la Selección, no le ha aportado nada a Colombia”.

Lo que viene

En la rueda de prensa posterior a la derrota contra Ecuador, Queiroz dijo que lo que venía para él y la Selección era “levantar la cabeza y trabajar con humildad” de cara a los compromisos de marzo frente a Brasil y Paraguay, lo que evidencia que no considera renunciar.



Este miércoles, en su programa Blog Deportivo, el periodista Javier Hernández Bonnet informó, sin citar fuentes oficiales, que Queiroz se había reunido con los jugadores y les había dicho “que si el problema era él, se lo dijeran, que ponía a disposición su carta de renuncia, que él no estaba por la plata, sino que había llegado a Colombia por un reto profesional”.



Al camerino, según Hernández, “solo fueron los jugadores, no dejó entrar a directivos, pero ningún jugador se refirió a las palabras del DT, al reto que les impuso”.



Y concluyó el periodista afirmando que la mayor parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol está decidida a sacar a Queiroz. Pero esa, como se sabe, no es una gestión tan fácil, sobre todo por razones económicas, si el técnico desea seguir.