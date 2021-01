Santos y Palmeiras ya están en Río de Janeiro para la gran final de la Copa Libertadores 

Alejandro Cabra Hernandez

Santos y Palmeiras ultimaban detalles este jueves en Rio de Janeiro para la final brasileña de la Copa Libertadores de América, que se disputará el sábado en el legendario Maracaná de Rio de Janeiro.



Los equipos paulistas prevén entrenar la tarde de este jueves, el Peixe en el centro de entrenamiento del Fluminense y el Verdao en el estadio Nilton Santos, antes de reconocer la grama del Maracaná el viernes, según la agenda establecida por la Conmebol.



Los finalistas llegaron a Rio el miércoles con el grueso de sus planteles para preparar la que será la tercera final brasileña de la competición americana.

"Sentimos un gran respeto por el Palmeiras. En la final hay dos grandes equipos que ya han ganado esta competición. Es un derbi (...) y será una gran final", dijo a la FIFA el movedizo atacante santista Marinho.



El Santos, que busca convertirse en el primer tetracampeón brasileño de la Libertadores, confía en el regreso de Alison, el eje de su mediocampo.



El volante dio positivo a la prueba de covid-19 el 15 de enero, pero ya entrena con el equipo y sería de la partida.



Las únicas bajas albinegras serán las del capitán, el uruguayo Carlos Sánchez, que se perdió la mayor parte de la temporada por una grave lesión de rodilla; y los también adoloridos Jobson y Raniel.



El entrenador Alexi Stival 'Cuca' aún no definió quién será el arquero titular, si Joao Paulo o John, aunque la prensa local apunta que se decantaría por este último.



Palmeiras, que buscará su segunda Copa tras la alzada en 1999 contra el colombiano Deportivo Cali, sólo tendrá dos bajas: los lesionados Luan Silva y Wesley, ausentes de larga data.



El capitán Felipe Melo está recuperado de una dolencia de tobillo que lo había marginado de las canchas desde noviembre, aunque no sería titular.



"Sabemos la importancia [de este juego] y creo que el equipo se está preparando para ese partido, nuestro equipo viene bien", dijo el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, quien ha usado la cintilla del Verdao durante la ausencia de Melo.



Ambos elencos llegan en mala hora a la final de la Libertadores, la tercera entre brasileños luego del Athletico Paranaense-Sao Paulo en 2005, con victoria para el tricolor paulista, y el Sao Paulo-Internacional en 2006, con triunfo del colorado gaúcho.



No han ganado ningún partido en sus últimas tres salidas en el Brasileirao. Santos perdió todos, aunque en dos cotejos jugó con la suplencia, y Palmeiras cayó en dos y empató en el otro, también usando nóminas alternas.