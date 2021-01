Alejandro Cabra Hernandez

Liverpool le ganó como visitante al Tottenham y no se desprende de la lucha en la Liga Premier

El Liverpool frenó su crisis con una victoria 3-1 en su visita al Tottenham, este jueves en el partido que cerró la 20ª jornada de la Premier League.



El brasileño Roberto Firmino (minuto 45+4) y Trent Alexander-Arnold (47) adelantaron al Liverpool. Luego el danés Pierre-Emile Hoejbjerg (49) acortó para los 'Spurs', pero el senegalés Sadio Mané dio la tranquilidad a los visitantes en el 65.

A cada equipo se le anuló un tanto tras la revisión en vídeo, primero al Tottenham en el arranque del choque, una diana que había logrado el surcoreano Son Heung-min (3), y luego una para el Liverpool, que había firmado el egipcio Mohamed Salah (54).



Más allá de la derrota, el Tottenham se preocupa por el cambio forzado por lesión en el descanso de su delantero Harry Kane, que se dañó en un tobillo y dispara los temores a un nuevo problema físico más o menos importante del goleador inglés.



Los 'Reds' consiguieron con su triunfo mantenerse dentro de la 'zona Champions', recuperando el cuarto puesto, que habían cedido provisionalmente al West Ham el martes.



El Liverpool suma ahora 37 puntos, dos más que el West Ham (5º) y ahora cuatro más que el Tottenham, frenado en la sexta posición.



El equipo de Jürgen Klopp consigue además recortar su desventaja con equipos que le preceden en la tabla. Se pone a dos puntos del Leicester (3º), que el miércoles empató 1-1 con el Everton (7º), y se aproxima a tres puntos del Manchester United (2º), que también el miércoles se había visto sorprendido en Old Trafford y cayó 2-1 ante el colista Sheffield United.



El nuevo líder, el Manchester City, venció 5-0 el martes en su visita al West Bromwich (19º) y el Liverpool, gracias a su triunfo, se mantiene a cuatro puntos del equipo de Josep Guardiola.



El Manchester City tiene además un partido disputado menos que sus perseguidores más directos.



La vigésima jornada ha sido muy beneficiosa para un Liverpool que llegaba a la misma con todas las alarmas disparadas, sobre todo tras su pésima pasada semana, en la que cayó 1-0 ante el Burnley, poniendo fin a una racha de 68 partidos invicto en Anfield en liga, y en la que cayó ante el Manchester United (3-2) en la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra.



Este duelo entre Liverpool y Tottenham era una repetición de la final de la Liga de Campeones 2018-2019, en la que los primeros se impusieron 2-0 en el estadio Metropolitano de Madrid.



La victoria del Liverpool este jueves no tuvo el mismo valor que la de entonces, pero era muy necesaria para cortar la hemorragia del equipo, que no había ganado en la Premier League en lo que iba de 2021.



Su último triunfo en el campeonato inglés se remontaba al 7 a 0 que consiguió en el terreno del Crystal Palace el pasado 19 de diciembre.