Flamengo llegó a un acuerdo para fichar al golero argentino Agustín Rossi

Flamengo, campeón de la última Copa Libertadores, firmó un acuerdo para contar desde julio con el portero argentino Agustín Rossi, de Boca Juniors, informó este lunes el popular club brasileño, que sin embargo confía en tener al atleta en sus filas en breve.



"Flamengo y Agustín Rossi firmaron un precontrato de trabajo con validez del 1 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027", indicó el equipo de Rio de Janeiro en Twitter.



Rossi, de 27 años, está en los últimos seis meses de su vínculo con el equipo xeneize, por lo que, según la normativa del fútbol, puede firmar un precontrato como jugador libre con el once que quiera.



En esos casos, normalmente el nuevo club del jugador pacta un monto económico con el anterior equipo para que el atleta se una de inmediato a sus filas. De esa forma, el elenco antiguo garantiza un ingreso por la transferencia.



El 'Fla' espera recorrer ese camino y llegar a un acuerdo con Boca para que Rossi se radique cuanto antes en Rio, según la prensa brasileña.



Dirigido ahora por el portugués Vítor Pereira, que la temporada pasada comandó al Corinthians de Sao Paulo, Flamengo disputará el Mundial de Clubes en febrero en Marruecos y el Brasileirao desde abril.



El portero titular de los 'xeneizes' en los últimos tiempos peleará el puesto con el brasileño Santos, de 32 años.



La llegada de Rossi al elenco con más hinchas de Brasil no ha estado exenta de polémicas.



Sectores de la 'torcida' rojinegra se han manifestado en redes sociales exigiendo a la directiva que no contrate al portero debido a denuncias de supuesta violencia de género presentadas por su exnovia, conocidas en 2017, cuando fichó con Boca.