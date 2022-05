El mejor 9 del mundo: Karim Benzema, camino a ganar su primer Balón de Oro

Opacado muchas veces por Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, el delantero francés Karim Benzema teje hoy con temperamento y goles una temporada que ya adorna con el título de la Liga española y podría dejarle el 28 de mayo próximo la ‘Orejona’ en sus manos, en la final de Liga de Campeones en París, frente al Liverpool inglés.



A los 34 años, el jugador ‘merengue’, dueño de 21 títulos nacionales e internacionales con la ‘Casa blanca’, se ha consolidado como el goleador de la presente edición de la Champions, con 15 anotaciones en 11 partidos disputados, y tendrá 90 minutos más en el Stade de France para alcanzar o romper la marca de Cristiano en el torneo de clubes más importante del mundo.



Son 17 las dianas de Ronaldo en la competencia.

Benzema firmó, de penal y en la prórroga, el 3-1 definitivo con el que el Real Madrid eliminó al Manchester City en semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles pasado.



No peligra su triunfo este curso como máximo cañonero de la Champions, ya que su principal perseguidor entre los que pueden todavía seguir sumando es el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, que lleva 8 tantos.



Con esas cifras, el delantero nacido en Lyon el 19 de diciembre de 1987 se erige, casi sin discusión, como el mejor número 9 del mundo en la actualidad, allanando de esta manera su camino hacia el próximo Balón de Oro.



El atacante del Real Madrid está jugando de manera extraordinaria esta temporada en Liga de Campeones y los expertos no ven rastro de competencia para reemplazar a Lionel Messi en el palmarés del prestigioso trofeo.



“Benzema se queda solo en la carrera por el Balón de Oro”, estima el diario Marca, el periódico más vendido en España, donde nadie duda que el número 9 de la ‘Casa blanca’ podrá por fin levantar un trofeo prácticamente monopolizado por Cristiano y Messi durante la última década.



“Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino, pero ahora nadie puede dudar que le tienen que dar el Balón de Oro este año, ya no se lo pueden quitar”, expresó de manera contundente Florentino Pérez, el todopoderoso presidente del Real Madrid, el sábado por la noche después de que su equipo ganara la Liga.



Como cada año, el club merengue ya ha iniciado la campaña a favor de uno de sus jugadores en redes sociales, para promocionar este 2022 a su delantero centro estrella, al que los periodistas internacionales también observan de cerca.



Fuera de España, Benzema desata prácticamente la misma unanimidad: “ ‘Benzemagic’ es un pretendiente serio al Balón de Oro”, juzga el diario italiano Corriere dello Sport, mientras que en París, L’Equipe da voz al exlaureado Jean-Pierre Papin (Balón de Oro en 1991), que afirma: “Para mí, hoy, es el mejor atacante del mundo, el mejor número 9.



El último sueño de Karim es el Balón de Oro y creo que hoy tiene ventaja”.

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema dialogan en el duelo entre Portugal y Francia. AFP.

La sombra de Ronaldo

Regular desde hace años, el antiguo atacante del Lyon está alcanzando esta temporada la cima en Liga de Campeones: ya ha marcado 15 goles, de los cuales 10 han sido en fases de eliminación directa, con dos ‘hat-tricks’ contra el París SG y el Chelsea.



Su doblete y su fantástico rendimiento en la ida de las semifinales contra el Manchester City (4-3) solo han reforzado su aura. “¡Qué fantástico partido! Dad el Balón de Oro a mi amigo ‘Benzi’ ” tuiteó el antiguo ‘gunner’ y actual jugador del Fenerbahçe Mesut Özil, que coincidió con el francés en el Real Madrid.



Incluso, sus adversarios están impresionados: “Actualmente, para mí, Benzema es con Lewandowski el mejor atacante del mundo”, dijo Ilkay Gündogan, centrocampista del City. “Es bueno con los dos pies, bueno en el aire. Creo que ha estado subestimado en el pasado”.



“Durante mucho tiempo ha estado a la sombra de Cristiano Ronaldo, sobre todo en los medios”, añade el internacional alemán, “pero ahora recibe por fin la atención y el reconocimiento que merece”.



“Y no se trata solamente de lo que hace, sino, sobre todo, en la manera en lo que lo hace”, expresaba recientemente la revista Kicker, en Alemania, un país donde esperan desde hace años ver recompensado a Robert Lewandowski, atacante del Bayern, dos veces elegido mejor jugador Fifa, pero nunca Balón de Oro.



Mané, al acecho

“Karim Benzema tiene más talento” que Lewandowski, opina, sin embargo, en Kicker el antiguo portero internacional español Santiago Cañizares. “Combina mejor, juega a menudo lejos del área, puede construir como un número 10, tirar como un 9... Benzema es un jugador más completo”.



¿Su competencia? Además del polaco, que tiene pocas opciones este año después de la eliminación del Bayern en cuartos de final, Sadio Mané es sin duda el mejor posicionado. El senegalés marcó los penales decisivos para lograr la primera Copa Africana de Naciones de su país y para enviar a su selección al Mundial.



“Cuando no eres Messi o Ronaldo, probablemente tienes que lograr la Liga de Campeones” para tener una oportunidad de ganar el Balón de Oro, estima su entrenador en el Liverpool, Jürgen Klopp.



El premio 2021-2022 será votado por un jurado de 100 periodistas (contra los 170 de ediciones anteriores) que representan a las 100 primeras naciones de la clasificación Fifa, lo que elimina un cierto número de votantes africanos que podrían haberse decantado por Mané.



Pero mientras llega o no ese galardón, en todos los rincones del ‘planeta fútbol’ se despliegan en elogios para Benzema. Lo hizo recientemente en Colombia el técnico Jorge Luis Pinto: “No hay duda, es el mejor 9 del mundo, por la manera como pisa el área y llega al gol, su juego colectivo y lo determinante que es en los juegos clave”.

Últimas distinciones para Benzema

Premio Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) 2022.

Máximo goleador de la Supercopa de España de fútbol 2021-2022.

Cuarto Mejor Jugador The Best Fifa 2021.



Premio As del Deporte 2021.



Mejor gol del Final Four de la Liga de Naciones 2021 y Jugador Más Valioso de la Final.