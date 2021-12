El 'Cholo' Simeone cumple 10 años de historia en el Atlético de Madrid

Diego Simeone, que cumplirá el jueves diez años al frente del Atlético de Madrid, muestra su hambre de victorias y su carácter volcánico intactos desde su debut en 2011 como técnico del club 'colchonero', al que llevó al título de Liga la pasada temporada, luego de dos finales de Champions perdidas (2014, 2016).



Éxito inmediato (2011-2013)

Ya adorado como jugador rojiblanco (1994-1997 y 2003-2005), Diego Simeone regresó al club madrileño en diciembre de 2011 para dirigir al primer equipo, que ocupaba el 9º puesto en Liga y que acababa de caer eliminado a manos del Albacete en dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



Pero el 'Cholo' vivió un éxito inmediato. En su primera temporada, llevó a un grupo liderado por Thibaut Courtois, Diego Godín, Arda Turan, Koke y Radamel Falcao hasta el título en Europa League tras una final ante el Athletic Club de Marcelo Bielsa (3-0), y a un digno 5º puesto en Liga.



Después ganaría la Supercopa de Europa contra el Chelsea (4-1) con un triplete de Falcao. El equipo finalizó la temporada en puestos Champions y con el título en la Copa del Rey (2-1 contra el Real Madrid en la prórroga). Simeone renovó su contrato por cuatro temporadas.



A las puertas de la gloria (2013-2016)

Falcao se fue al Mónaco, llegó David Villa, y las ambiciones de Diego Simeone se mantuvieron intactas. En 2013, el Atlético logró el mejor inicio de Liga de su historia (8 victorias en 8 partidos). El club madrileño acabó ganando la competición de la regularidad 18 años después merced a un gol de cabeza de Diego Godín para sellar un empate contra el Barça en el Camp Nou en la última fecha.



Y en Liga de Campeones, la magia operó también: Simeone metió al Atlético en cuartos de final por vez primera desde 1996-1997. Los 'Colchoneros' dejaron en la cuneta al AC Milan, el Barça y el Chelsea para alcanzar la final de la Champions, lo que no lograban desde 1974. La final, emocionante como pocas, les dejaría el amargor de la derrota 4-1 en la prórroga ante el vecino y rival Real Madrid. Simeone acabó expulsado por un altercado con Raphaël Varane.



En el verano (boreal) de 2014, Jan Oblak y Antoine Griezmann llegan como fichajes estrella. El francés brilla guiado por Simeone. En 2015-2016, luego de una temporada de transición, el Atlético se presenta de nuevo en la final de la Champions League, y otra vez se juega la gloria ante el Real Madrid.



Pero el equipo del 'Cholo' vuelve a perder, esta vez en los penales (1-1; 5-3).



En la mesa de los gigantes (2016-2019)

La temporada siguiente, en 2016-2017, el Atlético vive una pequeña bajada de rendimiento: los 'Colchoneros' finalizan por detrás de los gigantes Real Madrid y Barça en Liga, y son de nuevo eliminados por sus vecinos 'merengues' en semifinales de la máxima competición europea.



Pero el sello del técnico argentino es reconocido en el mundo entero. Un estilo sobrio, muy defensivo, pero no por ello exento de la brillantez táctica de un hombre que suele encontrar rápidas soluciones para los problemas que surgen en los partidos. Simeone renueva hasta 2020.



En los últimos meses de 2017, el Atlético cae eliminado en fase de grupos de la Liga de Campeones, pero se desquita meses después conquistando la Europa League ante el Olympique de Marsella.



En el verano de 2018, merced a su victoria ante el Real Madrid de Zinedine Zidane en Supercopa de Europa, Simeone se convierte en el entrenador más laureado de la historia del Atlético, superando al legendario Luis Aragonés. Aunque los 'Colchoneros' no volvieron a abrir sus vitrinas esa temporada.



El nuevo Atlético (2019-presente)

En 2019, Simeone logra llevar a buen puerto a un Atlético que renovó su plantel. Adiós a los Godín, Juanfran, los hermanos Hernandez, o Griezmann (quien volverá en 2021). Las esperanzas pasan a estar sobre Joao Felix, el fichaje más caro de la historia del club (120 millones de euros).



Simeone renueva hasta 2022, mete al equipo en octavos de Champions por sexta ocasión bajo su mandato, una ronda que el club sólo había alcanzado en siete ocasiones en los 60 años anteriores.



A pesar de estas temporadas marcadas por la pandemia de covid-19, Simeone ha adaptado su estilo de juego para aprovechar el gran talento de sus hombres de ataque, todo ello conservando su esencia. Y funciona: en 2020-2021, el Atlético ganó la Liga por delante del Real Madrid de Zidane y del Barça de Lionel Messi. Partido a partido.