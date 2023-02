Agresor de Cataño demandará al jugador y se propondrá como gestor de paz en los estadios 

Sigue la polémica por el bochornoso caso que se presentó en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde fue agredido el futbolista de Millonarios, Daniel Cataño, minutos antes de iniciar el compromiso.



Alejandro Montenegro, el seguidor del conjunto 'pijao' que golpeó al jugador por la espalda, ha estado en los últimos días buscando las maneras para 'bajarle la espuma' a la controversia.



Aunque claro está que de entrada recibió una sanción por parte del Deportes Tolima, donde le prohíbe ingresar al estadio Manuel Murillo Toro por tres años y está a la espera de cómo avanza la denuncia interpuesta por Cataño por lesiones personales.



Montenegro, en charla con el noticiero CM&, dijo: "Le pido a Daniel que me disculpe, de todas maneras entiendo que es un ser humano, merece respeto y yo creo que en su momento de pronto la hinchada de Deportes Tolima también merecía el mismo respeto".



En esa misma entrevista, el agresor del futbolista confirmó que demandará a Daniel Cataño por lesiones personales: "Por lesiones personales, de todas maneras, pues el golpe que recibo después del empujón siempre es grave".



Por otro lado, el fanático del Deportes Tolima reconoció que está pagando caro su accionar: "Son las consecuencias de mis actos y hoy en día mucha gente me escribe. Me amenazan muchos hinchas de Millonarios. Quisiera disculparme con esos hinchas que viajaron hasta Ibagué y pagaron su boleta y su viaje. Sin medir las consecuencias salto al campo de juego, sin entender la magnitud del problema en el que iba a resultar".



A pesar que sobre él recae una sanción de tres años sin poder ingresar al estadio Manuel Murillo Toro, su aspiración es poder retornar antes de tiempo como gestor de paz y convivencia en el fútbol.



"Lo más lindo para mí es ver fútbol y si fuera un acto que me permita volver a los estadios de Colombia y generar conciencia sería muy feliz", comentó Alejandro Montenegro.



El compromiso entre Deportes Tolima y Millonarios, aplazado por fallas en la seguridad del estadio, se jugará el 29 de marzo en Ibagué a las 8:00 p.m.