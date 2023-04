La piloto colombiana Tatiana Calderón correrá en la European Le Mans Series 2023

La piloto colombiana Tatiana Calderón anuncia su participación en la European Le Mans Series (ELMS) para este 2023. Tatiana competirá en la clase principal, la LMP2, para el Team Virage.



La piloto de la Escudería Telmex Claro regresa a los circuitos europeos para competir en el European Le Mans Series a bordo del prototipo LMP2 No.19 en seis carreras de resistencia pactadas a 4 horas.



El campeonato no es ajeno a la colombiana, quién en 2020 se estrenó en esta serie junto al equipo Richard Mille Racing Team. Tres años después regresa de la mano del Team Virage, un equipo joven con un muy buen equipo técnico y basado en Valencia, España.



El campeonato está conformado por cuatro categorías diferentes. La LMP2 que es la clase tope y se divide en Pro y Pro AM. Entran en la categoría Pro aquellos equipos que tienen tres pilotos categorizados como profesionales, de acuerdo a la licencia FIA, Platino, Oro o Plata.



Entre los Pro AM están aquellos equipos cuya tripulación cuenta con un piloto Bronce y dos pilotos profesionales, categorizados como Platino, Oro o Plata.



Tatiana estará compitiendo en la clase Pro AM junto a Rob Hodes, piloto estadounidense categorizado como bronce y junto a otro latinoamericano, el guatemalteco Ian Rodríguez.



La categoría LMP2 Pro AM será la más nutrida de los LMP2, con presencia de varios ex pilotos de Fórmula 1, incluyendo a Juan Pablo Montoya, quién competirá en la misma clase que Tatiana, junto a su hijo Sebastián Montoya.



Además de la LMP2, estarán compartiendo pista las clases LMP3 y LMGTE, añadiendo un reto adicional pues sortear el tráfico será un gran componente para conseguir la victoria.



El calendario consta de seis carreras iniciando este mismo mes con el prólogo del campeonato, dos días de pruebas los próximos 19 y 20 de abril en Barcelona, seguidos de la primera carrera al final de la semana el 23 de abril.



Los demás escenarios que visitará el campeonato serán el circuito de Algarve, en Portugal, Paul Ricard en Francia, antes de regresar a España al circuito de Aragón a finales del mes de agosto para una carrera nocturna. Luego visitarán el mítico circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, para culminar el campeonato en Imola, en Italia, a finales de Octubre.



Las carreras del campeonato European Le Mans Series se pueden seguir en Latinoamérica a través de FOX y DirectTV y a través de su Canal de YouTube @EuropeanLeMansSeriesOfficial.