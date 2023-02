A lo Cataño: arquero del Sevilla 'neutralizó' a hincha que entró a agredirlo 

En los últimos minutos del partido entre PSV y Sevilla por la Europa League, un aficionado del equipo local saltó a la cancha buscando agredir al arquero Marko Demitrovic, quien lo redujo en el cesped sin complicaciones.



El guardameta del Sevilla retuvo al hincha hasta que llegaron las autoridades y se lo llevaron.



Le puede interesar: Caso Daniel Cataño: Dimayor revisa y decide nueva sanción al estadio Murillo Toro



"Un aficionado me empujó desde atrás. Imagino que estaba enfadado por el resultado de su equipo, imagino que también un poco alocado o borracho. Me empujó y lo paré hasta que llegó la seguridad. Tenía bronca en mi cuerpo pero esas cosas no pueden pasar y espero que sean castigados", dijo el arquero a los medios oficiales del club.



El hecho a generado comentarios de admiración hacia el arquero del Sevilla, al no responder de manera violenta.



Lea además: Intolerancia: árbitro fue brutalmente golpeado por futbolistas de liga femenina en Congo



Basta recordar el bochornoso episodio que ocurrió en Colombia hace unas semanas en un partido disputado entre Tolima y Millonarios, cuando un hincha del equipo local saltó a la cancha y agredió al jugador Daniel Cataño, el cual reaccionó buscando devolver el golpe, razón por la que posteriormente fue sancionado.



Finalmente, a pesar de la derrota 2-0 contra el PSV, el conjunto español terminó clasificándose a los octavos de final de la Europa League.

En pleno partido entre el PSV y el Sevilla en la Europa League, un hincha entró a la cancha y agredió a Marko Dmitrovic, arquero del equipo español. Tanto Dmitrovic como los demás jugadores redujeron al agresor hasta que llegó la seguridad y retiró al hincha.



🎥 Redes sociales pic.twitter.com/G1lqoAzffj — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 23, 2023