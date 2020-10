Zitro, el fotógrafo detrás de videos musicales como ‘Te voy a amar’

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Reynaldo Ortiz, más conocido en el mundo audiovisual como Zitro, es un fotógrafo venezolano y la mente maestra detrás de la dirección fotográfica de grandes videos musicales como ‘Te voy a amar’, el remix de ‘Caramelo’, ‘Hp’, ‘11 p.m.’, entre muchos otros.



“Si veo un poco en retrospectiva, mi pasión por la fotografía vino del hecho de siempre veía a mi padre con una cámara. Si bien él no se dedicó a eso profesionalmente, desde que tengo uso de razón mi papá estaba o tomándonos fotos o videos. Él tenía una cámara gigante VHS, que tenías que llevarla al hombro y recuerdo que la primera vez que fuimos a Disney, se caló toda la visita con esa cámara al hombro”, comenta Zitro.



Sin embargo, pese a esa admiración inconsciente por su padre, que lo llevó a amar la fotografía, sus primeros pasos en este mundo de Isos y diafragmas fue en medio de las electivas de la carrera de comunicación social.

“Hice todas las electivas de fotografía que había y cada vez me gustaba más. Decidí comprar mi primera cámara digital y empecé a hacer fotos de manera muy experimental. Empecé a trabajar como fotógrafo en un montón de cosas, a través del voz a voz, hasta que llegué a una editorial, donde tomaba fotos para revistas, una que se llamaba A la carta, donde se hacían entrevistas a chef o fotos de platos, luego pasé a una de arquitectura y después trabajé un tiempo en El Universal”, rememora Zitro.

Zitro también tiene su lado caritativo y trabaja desde hace 10 años como voluntario en una ONG llamada Operación sonrisa, que también tiene base en Colombia.

De ahí dio el salto a la fotografía publicitaria, donde igualmente empezó a trabajar con productoras audiovisuales y fungía como asistente de dirección, para aprender de la profesión. Hubo momentos donde en una misma campaña se encargaba de la fotografía para la publicidad, mientras apoyaba en el comercial audiovisual.



Gracias a esta experiencia sintió una fuerte atracción por la dirección y se decidió a estudiar la profesión seriamente. Viajó a Londres, donde hizo el curso en una dirección enfocada a lo actoral, pero en el proceso confirmó que lo que realmente le apasionaba era la fotografía y ser director de ello.



“Empecé a quedarme en las clases de dirección de fotografía que eran en la tarde y en las que yo solo participaba como oyente. También tuve la fortuna de que a ninguno de los otros siete estudiantes del curso les gustaba hacer cámara o iluminar y a mí me encantaba, entonces hacía mis trabajos y el de los otros siete en cámara y luces”, comenta Zitro.



Al regresar a Venezuela siguió con su vida normal de dirección en comerciales y campañas y un día empezó a recibir llamadas de colegas directores que querían trabajar con él por la calidad de su trabajo. En ese punto Zitro decidió renunciar y lanzarse de freelance y en ese momento llegó la propuesta que le abrió el mundo: el trabajo como director de fotografía en videos musicales.



Desde ese día han sido siete años ininterrumpidos pasando de proyecto en proyecto y llegando a colaborar en clips de reconocidos artistas Enrique Iglesias, Wisin y Yandel y entre los colombianos están Silvestre Dangond, J Balvin, Sebastián Yatra, Manuel Medrano, Maluma, ChocQuibTown, Mike Bahía, Andrés Cepeda, Cali y el Dandee, un sin fin.



“Estoy a punto de sacar una cédula colombiana, de pronto hasta me la dan, porque voy entre 10 a 12 veces a Colombia. Ya me conozco todas las regiones y me encantan. Me siento como en casa cada vez que voy a Colombia”, comenta el fotógrafo para quien el trabajo más especial que ha hecho hasta el momento en el país, fue el video de la canción ‘Te voy a amar’, de Andrés Cepeda y Cali y el Dandee.



En esta nueva realidad impuesta por la pandemia, Zitro se vio afectado al principio del año por la falta de trabajo, pero, según él, a mediados de agosto fue como si de abriera una “caja



de pandora”, porque salieron todos los artistas que tenían música y que querían grabarla y desde ese momento el venezolano cuenta que no ha parado de trabajar.

“Ha habido mucho por hacer, muchos music video, muchas llamadas de directores, a veces hasta tres el mismo día, por lo que tienes que decidir cuál hacer. Ha sido como si se hubiera abierto una represa, porque los músicos viven de estar sacando y la música latina se ha transformado en algo que todas las semanas o cada quince días se tiene un nuevo tema” y todo eso se detuvo de repente desde mediados de abril, comenta Zitro, quien agradece a Dios poder seguir con su trabajo y con su pasión, que es la fotografía.