Un talismán de amor llegó al Festival de Cine de Berlín

La directora mexicana Lila Avilés regaló este lunes 20 de febrero en el marco del 73º Festival Internacional de Cine de Berlín, generalmente llamado Berlinale, un talismán de amor con su película "Tótem", una historia familiar contada de forma coral por un gran elenco de actrices.



Tótem nos narra la historia de Sol, una niña de siete años que pasa el día en casa de su abuelo ayudando con los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre. Poco a poco todo comienza a volverse más caótico, fracturando los cimientos familiares.



La película es protagonizada por Naíma Sentíes, Montserrat Marañón, Marisol Gasé, Saori Gurza, Mateo García Elizondo, Teresita Sánchez, entre otros actores.



La película

La familia de Tonán, un joven pintor en cáncer terminal, le prepara una fiesta de cumpleaños. Durante ese torbellino de preparativos, de ilusiones y nerviosismo van apareciendo las grietas de esa familia, y también el amor que los mantiene juntos a pesar de las dificultades, y del sombrío final que aguarda al protagonista.



Todo ello contado en parte a través de la mirada de Sol, una niña de siete años que le da un tono de inocencia a la narrativa.



La película muestra además la especial relación mexicana con la muerte, entre festiva y lúgubre.



La actriz Teresita Sánchez, la actriz Naima Senties, la directora, guionista y productora Lila Alives y la actriz mexicana Montserrat Maranon posan durante un photocall de la película "Totem" presentada en competencia de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 20 de febrero de 2023 . Foto: AFP

El 73° Festival Internacional de Cine de Berlín, que tradicionalmente tiene el enfoque político más fuerte de los tres grandes escaparates del cine europeo, marcará el primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, así como las protestas contra el régimen en Irán con nuevos largometrajes y documentales.

"Tótem" concursa al Oso de Oro como "20.000 especies de abejas", de la española Estíbaliz Urresola, que será presentada el martes.



Y esas películas, como la ganadora de la Berlinale del año pasado, "Alcarrás", de Carla Simón, guardan similitudes que parecen confirmar un cambio cultural en el cine de lengua española: mujeres directoras, historias contadas en la intimidad de un hogar, con niños como protagonistas.



"Esta película ha sido un hermoso viaje. Es una película sobre los animales que somos los seres humanos. Animales sociales, pero animales", declaró Lila Avilés en rueda de prensa posterior al estreno.



"Tótem" narra una historia, pero igual de importante es la actuación de sus personajes, recalcó Avilés.



"Era vital encontrar esta colmena, ese cosmos de actores y actrices extraordinarios", añadió.



Para el casting, esta joven directora nacida en 1982 se apoyó en su actriz "fetiche" de su anterior largometraje ("La camarista"), Teresita Sánchez.



"Yo sabía que la base fundamental de esta película era el casting", reveló la directora.



Sánchez, que recibió elogiosas críticas por su papel de empleada de un hotel en "La Camarista", ayudó a Avilés a buscar a los actores profesionales y no profesionales.



"Sabía que el poder iba a estar en ellos. Me gusta mucho ese ying-yang" de mezclar actores profesionales y no profesionales, dijo Avilés.



Como Naima Senties, que interpreta a Sol, hija del pintor.



"Creo que soy muy afortunada. Me identifico mucho con el papel de Sol", explicó a la prensa esta joven actriz.



"Buscaba a una niña que tuviera esa madurez, con esa capacidad de discernir, incluso de tener un mundo propio, con 7 años", explicó la directora.



Forman parte del elenco de "Tótem" Montserrat Marañón (conocida por la serie televisiva "María de todos los Angeles") y Marisol Gasé (que también es diputada federal en el Congreso mexicano).



Formada como actriz, Lila Avilés empezó en series televisivas como "El pantera" (2006) o "Drenajes Profundos" (2010).



Rueda su primer cortometraje, "Déjà vu", en 2016, y "La Camarista" en 2018, que le supuso el premio Ariel a la mejor película mexicana.



"La Camarista" fue seleccionada para el Óscar a la mejor película extranjera en 2020 y para los premios Goya en España.