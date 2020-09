¿Un recorrido en bicicleta por los mejores murales de la ciudad? Así es Circuito Gráfico Cali

Alejandro Cabra Hernandez

El Circuito Gráfico Cali 2020, un recorrido que busca realzar los sitios artísticos urbanos de la ciudad, pasando por los murales emblemáticos de la Sucursal y haciendo algunas paradas en puntos estratégicos como La Linterna, tendrá este año tres momentos donde la gente podrá disfrutar del lado gráfico de la ciudad.



El primer evento se hará este sábado, bajo el marco de la semana de la Movilidad Sostenible en Cali. Los asistentes podrán realizar un recorrido de la ‘Cali gráfica’ en bicicleta y el punto de encuentro será el edificio Coltabaco del Boulevard del río a las 2:00 p.m.



La segunda fecha importante será el 26 de septiembre, donde el Circuito participará en el marco de la Semana del Turismo de Cali, como parte de las experiencias del Turismo Cultural de la ciudad.



Y el tercer momento y el más importante llegará en octubre, cuando del 14 al 18 de ese mes se llevará a cabo la semana del Circuito Gráfico, que contará con recorridos, talleres y una amplia oferta cultural.



Para Patricia Prado, directora de La Linterna, espacio que participa en el Circuito, Cali es una ciudad con un gran potencial para el turismo de arte urbano.



“Cali tiene historia con el arte gráfico desde el ‘61. Somos una ciudad en la que se realizó la bienal de artes gráficas, promovida por la Tertulia, y la ciudad era visitada por un montón de gente, que quería ver arte gráfico. Entonces, ¿por qué no tomar esa herencia de ser una ciudad que es visitada para apreciar el arte y seguir impulsándola a través de esas manifestaciones?”, comentó Prado.



La idea para la creación del Circuito, según cuenta ella, nació en La Linterna, en medio de los encuentros artísticos que se realizaban en el lugar y donde empezaron a notar que diversas personas tenían proyectos o espacios de arte gráfico.



En ese momento Prado y su grupo entraron a ‘mapear’ y detectar cuantos lugares y proyectos como esos había en la ciudad, para trabajar en conjunto y “visibilizar todo lo que pasa a nivel gráfico en Cali, que no es solamente La Linterna”, puntualiza.



“Este turismo no ha sido muy explotado en Cali, pero es un turismo que ya se hace a nivel internacional y nacional”, dice Prado, quien afirma que Cali está llena de murales, en los que, para su creación, han jugado un papel muy importante festivales como el Borondo, el Graficalia (promovido por la Secretaría de Paz), entre otros.



Además de los recorridos, el Circuito Gráfico que se vivirá en octubre también ofrecerá talleres flash, donde la gente podrá aprender a hacer algo de arte gráfico, como los carteles de La Linterna. “Eso dejará un precedente y los turistas futuros que vengan a Cali sabrán que habrá ciertos sitios donde les enseñarán a hacer arte urbano”, opina Prado.