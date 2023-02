Ricardo Darín: una mirada al hombre que puso al mundo a hablar de 'Argentina 1985'

Mucho del cine en América Latina se debe a directores y actores que han presentado las realidades de esta parte del hemisferio, historias de saqueo y explotación que se remontan a la llegada de la corona española. Se pueden conocer muchas de estas realidades con la película documental argentina ‘La hora de los hornos’, dirigida por Fernando Solanas y Octavio Getino, producción realizada en 1968 pero que se pudo ver solo hasta 1973, debido a la prohibición ejercida por la dictadura autodenominada ‘Revolución Argentina’.



En esa misma línea, ‘Argentina, 1985’, galardonada con el Goya a Mejor Película Iberoamericana, propone hacer memoria histórica y presentar los hechos que golpearon en lo más profundo a este país, en un acto que reivindica a las víctimas de la dictadura.



Para el actor argentino Ricardo Alberto Darín, su protagonista, no es ajeno el papel que un personaje público debe tener frente a la sociedad, por eso declaró en la presentación de la película en el Festival de Venecia: “Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro. Incluso, cuando recibimos una agresión. Porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio, probablemente, sea el único sentimiento que no prescribe”, destacó, quien se ha comprometido no solo como intérprete de cine o teatro, sino como un ‘actor’ social.



Cuna de artistas

"Es muy difícil encontrar felicidad cuando estamos en contacto con la realidad. Es tan perversa la disposición geográfica que hace que un chico nacido en barrios de América Latina o de África no tenga las mismas posibilidades que uno de Ámsterdam”, comenta Darín, ganador del premio Goya 2015 Foto: AFP

Nació en Buenos Aires en 1957 y sus padres Ricardo Darín y Renée Roxana, eran actores. Su familia es de ascendencia italiana y libanesa. Pero siempre estuvo cerca del mundo artístico de la actuación. La actriz profesional Natalia Cortés Rocha comenta sobre Darín: “Cuando uno vive con actores se van desarrollando varias competencias y se van aprendiendo. Siento que él no estudió, pero sí convivió con toda la sabiduría de sus padres. No creo que lo suyo se trate únicamente de talento, de las cosas más bonitas que Ricardo Darín tiene como actor es su trabajo personal que se aprecia en todo. Es un hombre que se conoce, que es leal a sí mismo y eso lo pone al servicio del trabajo actoral. Es muy claro con respecto a lo que quiere, a sus intereses, tiene en balance sus relaciones interpersonales y es muy aterrizado”.



La colombiana, quien ha seguido de cerca la carrera del argentino, destacó la personalidad de su colega, “ cuando él tenía 20 años tuvo una relación durante nueve años con la actriz Susana Giménez, y al romper quedó entre ellos una buena amistad, esto proviene de una personalidad calmada y amable”.



Darín ha dicho en múltiples entrevistas que cuando vio a su actual esposa, Florencia Bas, supo que ella era la indicada. Tienen dos hijos y al mayor le pusieron igual que su padre, por eso se conoce como ‘Chino’ Darín y la menor es Clara Darín; él es productor y actor, y ella, diseñadora de indumentarias. El matrimonio Darín-Bas que ya va para 31 años, no ha tenido una vida de ‘película’, en 1999 se separaron dos años y luego vino la reconciliación que les ha permitido seguir juntos.



Actor de renombre internacional

Lleva más de cinco décadas como actor de cine y teatro. Darín debutó en el teatro a los 10 años, luego apareció en series de televisión argentinas y algunas producciones cinematográficas.



En la pantalla grande ha interpretado papeles que van desde lo dramático a lo cómico, en ‘Nueve reinas’ (2000), ‘El secreto de sus ojos’ (2009), ‘El hijo de la novia’ (2001), ‘Sam y yo’ (2002) con la participación de la colombiana Angie Cepeda, ‘Luna de Avellaneda’ (2004), ‘Elefante blanco’ (2012), ‘Relatos Salvajes’ (2014).



Regresa al cine en 2015, como protagonista de ‘Truman’, rodada en España y Canadá, y dirigida por el catalán Cesc Gay. Recibió por esta la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, y el Goya a Mejor Actor. Ya en el 2017 recibió el Premio Donostia del 65 Festival de Cine de San Sebastián, en reconocimiento por su carrera como uno de los mejores actores latinoamericanos contemporáneos. Este último se suma a una vasta serie de reconocimientos en ambos lados del Atlántico, como cinco Cóndor de Plata, dos Konex y dos Premios Sur de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina, y este año se sumará la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.



“Todos los personajes que interpreta parece que hubieran sido escritos para él y solo para su interpretación”, declaró el director español Manuel Gutiérrez Aragón, cuando se le entregó el máximo galardón en el Festival de San Sebastián. “Darín transparenta al personaje que encarna. Solo vemos su personaje. Por eso no nos cansamos de sus películas”, añadió.



El actor caleño John Alex Castillo, director de casting y preparador de actores, dice sobre Darín y su último papel en ‘Argentina, 1985’, donde interpreta un personaje real: “Es un referente en nuestro continente, ejemplo de virtud (no de virtuosismo) en la actuación. Me refiero a la capacidad de ejercer su profesión equilibrando la ética y profesionalismo magistralmente”.



Para José Ignacio Sánchez Q., director de Cinemagazín, “Darín solía huirle a la responsabilidad de interpretar figuras históricas, por fortuna, cambió de idea al meterse en la piel del fiscal Julio César Strassera, clave en el juicio de las juntas militares de la dictadura de su país, historia que disputará el Óscar en marzo próximo”.



Y Sánchez prosigue, “con ‘Argentina, 1985’, Darín nos sigue demostrando que es uno de los mejores actores y que su participación en este thriller, donde se entretejen la lucha política y humana, es la mejor actuación de su carrera hasta ahora. Él tiene la habilidad de pasar de la comedia irónica a la intensidad dramática en segundos, lo que eleva su personaje a múltiples matices”.

El filme ‘Argentina, 1985’, sobre el juicio a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), cumplió los pronósticos y se llevó, el 11 de febrero, el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana en una gala en Sevilla.



Protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, en los papeles del fiscal Julio Strassera y su ayudante Luis Moreno Ocampo, la cinta retrata la labor de ambos para reunir pruebas de los crímenes bajo un clima de amenazas.



Para esta historia, Ricardo Darín también participó como coproductor junto a Amazon Prime (en donde está disponible el filme), entre otros. En entrevista para El Clarín de Argentina, Darín comentó la importancia que tiene esta producción para el público joven: “Ojalá a la juventud le llegue esta historia, este relato de la forma en que fue pensado, maquinado y diseñado”. También resaltó el contexto histórico y lo que este implica: “Todo aquello que te mueva a reflexionar sobre lo que es la ética, la moral, la justicia, las cosas que deben ser y las que no, lo que está bien y lo que está mal en todos esos sentidos, sí creo que tiene una resonancia absoluta, no solo con lo que vivimos hoy en día aquí, sino con lo que vivimos hoy en día en todas partes del mundo”.



La trama parte de un informe con testimonios de las víctimas de la dictadura, que sirvió de base probatoria al juicio donde se condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas de comandantes del régimen militar. La cinta ha sido un éxito en el público argentino y ha cosechado numerosos reconocimientos, entre ellos el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla no Inglesa, lo que le sitúa como potente candidata a llevarse el Óscar a Mejor Película Internacional, el próximo 12 de marzo.



“Fue uno de los juicios más importantes de la historia de Argentina y un ejemplo para el resto de mundo, un hecho del pasado reciente que tiene resonancias con la actualidad y que básicamente está mirando hacia adelante, a las generaciones nuevas”, explicó Darín, el pasado septiembre, en el Festival de Venecia.



Con este premio, Argentina suma su Goya número 19 a Mejor Película. Esta cinta de Santiago Mitre, ha logrado cosechar premios gracias a una buena apuesta actoral contando con el liderazgo y carisma de Darín.

Junto a su esposa Florencia Bas en la presentación del filme en Venecia. Foto: AFP

Darín nunca había interpretado figuras históricas. Cambió de idea con el fiscal Julio César Strassera. Foto: AFP

En el 2015 cuando le preguntaron sobre si recibiría un guion proveniente de Estados Unidos, él respondió: “Intento leer todo lo que me proponen porque lo considero una mínima devolución de respeto. No tengo ningún problema con hacer un trabajo para productoras de otros países. Me he ganado una reputación de anti Hollywood que no merezco. Hollywood no sé ni dónde queda. Me parece que es una abstracción, una nube. Si algún día llega algo atractivo, que me permita pensar en mi idioma y actuar en otro, lo evaluaré”.



Algo en que se ha querido encasillar al actor es que no le gusta Hollywood, una etiqueta que él se apresura a desmentir. “Me han hecho una fama de antiyanqui que es injusta porque admiro cosas de muchos ciudadanos norteamericanos y, además, no me gustan las generalizaciones. No se puede decir que todos son de una cierta manera. Hay gente valiosísima y también hay ‘hps’.... en todas partes del planeta”, dice.



El director Tony Scott de la película ‘Enemigo público’ lo invitó para hacer ‘Hombre en llamas’, protagonizada por el actor Denzel Washington, el papel para el que lo convocó era un narcotraficante mexicano. “Me molestó que tuviera que ser necesariamente mexicano. Pero lo que más me molestó es que digan que quería más dinero. No, no me interesa”, dijo el actor en una entrevista en la televisión argentina que se hizo viral.



Lo cierto es que el intérprete argentino no ha participado aún de producciones que provengan de Hollywood, pero esto obedece más al tipo de cine en el que desea participar.

Darín junto a las actrices argentinas Dolores Fonzi y Erica Rivas. Foto: AFP

Filmografia

La Odisea de los Giles (2019). Papel: Perlassi. Dirigida por Sebastián Borensztein.

El Amor Menos Pensado (2018). Marcos. Juan Vera.

Todos lo Saben (2018). Alejandro. Asghar Farhadi.

La Cordillera (2017). Hernán Blanco. Santiago Mitre

Nieve Negra (2017). Salvador. Martin Hodara.

Capitán Kóblic (2016). Dir. Sebastián Borensztein.

Truman (2015). Julián. Cesc Gay.

Relatos Salvajes (2014). Simon Fisher. Damián Szifron.

Séptimo (2013). Sebastián. Patxi Amezcua.

Más: Tesis Sobre un Homicidio, El Hijo de la Novia, El Baile de la Victoria, Un Tipo Corriente, ‘El Mismo Amor, La Misma Lluvia, ’Una Pistola en Cada Mano, Un Cuento Chino, Elefante Blanco, El Baile de la Victoria, XXY, Carancho, La Señal, El Aura, entre otras.