¿Por qué los emprendimientos tradicionales de viche no pueden promocionar en redes?

Hay una crisis en incipiente sector de los emprendimientos de bebidas tradicionales, en particular del viche —bebida del Pacífico que es patrimonio cultural de la nación—, que a pesar de contar con una ley para su protección, está desapareciendo de las redes sociales, al parecer, por cuenta de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que impide promocionar la bebida típica en estas importantes plataformas de interacción virtual.



Desde el año 2022, el Ministerio de Cultura hizo un acuerdo con la Policía Nacional para evitar los decomisos de viche, algo que afectaba a este sector emergente.

Hace una semana se conoció que el negocio Herencia Guapireña, con más de 30 años de experiencia en la producción de viche, y la primera marca de esta bebida ancestral afrocolombiana en obtener registro Invima, tuvo que cerrar su cuenta en redes sociales, según afirmó su gerente, debido a un comunicado de la SIC en el que aseguran que promocionar bebidas alcohólicas en redes sociales puede generar riesgos para la salud.



“Nos notifican que si seguimos vendiendo por redes sociales nos van a multar, incluso, ya nos cerraron la cuenta con más seguidores en Instagram”, afirmó a Blu Radio Daniela Angulo, gerente de Herencia Guapireña.



Con el precedente de esta marca, el sector del viche que, en Cali, agrupa a más de 50 emprendimientos, ha entrado en un “perfil bajo” para evitar sanciones, multas, o que cierren sus cuentas en Facebook e Instagram, lo que significa perder un importante canal de difusión y comercialización.



Para Sonia Sofía, emprendedora cultural del viche, “en nuestro caso dejamos de publicar, porque la orientación que nos dieron a varias marcas de nuestro producto mantenernos callados, seguimos con presencia en redes, pero sin publicaciones nuevas desde hace una semana cuando nos llegó esta información, para evitar ser perseguidos”.



Por su parte, María Yaneth Riascos, vichera y portadora de tradición, considera que “me parece indignante, es como una política del sí y del no, aprueban una ley y hacen una declaratoria, y después nos dan la puñalada trapera, cerrándonos las puertas a los emprendedores.



Entonces, ¿de qué política estamos hablando? Si siempre nos ponen las trabas a los procesos de nuestras comunidades. Es una doble moral para nuestros conocimientos ancestrales y manifestaciones culturales”.



Cabe recordar que en septiembre de 2021 se aprobó la Ley 2158 que aún no ha sido reglamentada. Aún no hay declaraciones desde la SIC sobre la veracidad de esta medida y su impacto, teniendo en cuenta que las redes sociales son el principal medio de promoción para estos emprendimientos. Otros espacios para la comercialización son el Festival Petronio Álvarez y algunos restaurantes que los promueven.