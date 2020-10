Martín Kohan presenta su autobiografía en la Feria del Libro de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Recordar es vivir, dice el refrán. Pero, ¿quién recuerda un libro, una película o una canción completa? ¿Cada palabra, escena o nota musical? Incluso para un especialista, afirmar que sí lo recuerda, resultaría sospechoso, y soberbio. ¿Qué le dice Sancho a su mujer Teresa Panza en el capítulo XXXVI de la segunda parte del Quijote? ¿Tenía escote o no el vestido que Audrey Hepburn usó en el baile, al final de ‘My Fair Lady’? ¿Cuál es la nota que hacen los oboes cuando acaba el primer movimiento del concierto de Brandenburgo No. 2 de Bach?



Lo cierto es que cuando hacemos memoria, solo obtenemos fragmentos. No obstante, el asombroso poder reproductivo del lenguaje logra que, cuando esos fragmentos son puestos uno tras otro en una página en blanco, recobren un nuevo sentido con una claridad conmovedora. De esta forma fragmentaria está construida ‘Me acuerdo’ (2020), la más reciente novela de Martín Kohan, el escritor argentino que estará hoy a las 3:00 p.m. en una charla virtual de la Feria Internacional del Libro de Cali.

Martín Kohan nació en 1967, en Buenos Aires, y hace parte de una generación de autores-críticos argentinos entre los que se encuentran también Juan José Saer, Ricardo Piglia, Liliana Heker y César Aira.



Desde muy pequeño Martín estuvo inmerso entre libros, y aunque nunca se impuso la idea solemne de ser escritor, siempre supo que se dedicaría a la literatura, no necesariamente escribiendo.



Por eso estudió letras y ahora ejerce como profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Por esta vía no tardó en hacerse crítico literario, dedicando algunos de sus libros a este género.



Pero la crítica literaria, a su vez, lo llevó a escribir ficción con una perspectiva más compleja de las formas y las estructuras de narrar historias, así es como ha escrito más de once novelas y libros de relatos, siempre jugando con la forma de contar, ya que para Martín Kohan escribir una novela es, a la vez, una forma de hacer una crítica de la forma de escribir novelas.



Entre sus novelas más importantes están ‘Ciencias morales’ (2007), obra ganadora ese mismo año del Premio Herralde en España. En 2017, publicó el libro ‘1917’, un híbrido de ensayo y relato donde toma pequeños detalles históricos, como instantáneas que proyectan la magnitud de ese año crucial del siglo XX.



Ahora, en ‘Me acuerdo’, Kohan retoma una fórmula de ‘I remember’, creada por Joe Brainard en 1970 y luego seguida por Georges Perec con ‘Je me souviens’ en 1978.



En este caso, el argentino reconstruye su infancia a través de pequeños fragmentos, cercanos al aforismo y la poesía, por su poder evocador. Basta decir “Mariquel usaba una malla roja enteriza”, un nombre y un color, como única prueba de que se ha vivido.



Ayer en la tarde desde su casa en Buenos Aires, antes de una de sus clases virtuales, el autor argentino habló sobre teoría, crítica e hibridez literaria.

¿Considera que existe un prejuicio creativo contra el crítico literario?

​

Hay una concepción de la escritura crítica en Walter Benjamin, fundamental para mí, y es que debemos resistirnos a ese reparto arbitrario de roles en la literatura, que ponen al escritor de ficciones y al poeta en primer lugar de creatividad, dejando al crítico literario con una relación más instrumental que creadora frente a la escritura.



Pero para Benjamin, como para mí, la escritura del crítico es tan creativa como la del novelista, cuentista o poeta. Las obras de críticos como el mismo Benjamin y Roland Barthes, entre otros, demuestran ese poder creativo, por eso mi premisa es que el crítico literario debe ser también un escritor. Estoy absolutamente en contra de asumir al crítico como un escritor frustrado. Tenemos las mismas exigencias del lenguaje que todos los escritores, claro que no todos los críticos logran alcanzar ese nivel creativo.

¿Cuál es su interés por la hibridez literaria y las formas narrativas?

​

Mi relación crítica con la escritura no la he dejado solo en mis ensayos, siempre la he llevado a también a mis novelas. Entonces, en libros como ‘1917’ he podido mezclar tramos de argumentación teórica con descripciones propias de las ficción, puesto que el ensayo es un género de mucha libertad, puedo lograr que tenga el mismo poder de seducción y suspenso de cualquier narración.



Y así como en el ensayo, debemos entender los géneros literarios, siempre de forma abierta y encontrar todas las combinaciones posible, así la escritura puede potenciarse.



Mi idea de narrar también involucra la pregunta por cómo narrar, porque incluso la fluidez y la espontaneidad de una narración obedece a procedimientos literarios.



De modo que tengo un interés particular por escribir textos donde, no necesariamente de una manera explícita, se advierta la complejidad de la construcción narrativa, que el lector se pregunte como el mismo autor, ¿cómo fue escrito esto?

Precisamente, ¿cómo surgió la idea de una novela escrita en fragmentos?

​

Este texto lo escribí en una + directa de la lectura del ‘Me acuerdo’ de Joe Brainard y el ‘Me acuerdo’ de Perec, siguiendo una tradición muy singular de la escritura que es el de estos autores experimentales.



Si bien el material de mi ‘Me acuerdo’, es mi propia vida, no obedeció a un interés autobiográfico de dejar fluir mis propios recuerdos, es decir, no se trató de hacer memoria en una narración.



En este caso, la forma fragmentaria lo que busca es un efecto de contención, hacer de los recuerdos un objeto de contemplación, como algún artefacto de colección, cada uno con una gran poder evocativo en su interior, pero sin explotar.



Es como leer un catálogo o inventario, salto de un recuerdo a otro, sin elaborar las narraciones que supondría existen entre uno y otro, el poder de estímulo y las resonancias afectivas están allí contraídas, esperando que cada lector las desate.

