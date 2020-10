Jhon Edward Montenegro Jimenez

Ridley Scott llevará la vida de Napoleón Bonaparte al cine en 'Kitbag', un filme histórico que estará protagonizado por Joaquin Phoenix. El ganador del Óscar por 'Joker' se meterá en la piel del militar y estadista francés en un proyecto que supondrá su reencuentro con Scott, a las órdenes de quien ya rodó 'Gladiator' donde dio vida al malévolo emperador Cómodo.



Según informa Deadline, 'Kitbag' estará producirá 20th Century Studios, con quien el cineasta tiene un acuerdo. David Scarpa, que colaboró con Scott en 'Todo el dinero del mundo', será el guionista. El título del filme, que traducido en castellano sería "petate" o "morral", hace referencia a la frase hecha "Hay un bastón de general oculto en el petate de cada soldado".

La cinta protagonizada por Phoenix, que está familiarizado con los biopics gracias a películas como 'En la cuerda floja', donde encarnó al legendario cantante Johnny Cash y 'No te preocupes, no llegará lejos a pie', donde interpretó al pintor John Callahan, pretende ser una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón y su rápido y despiadado ascenso militar y político, al convertirse en emperador de Francia, pues será mostrado a través de su ambivalente y volátil relación con su esposa, Josefina de Beauharnais, quien fue considerada su gran amor.



La película también mostrará las épicas y famosas batallas de Bonaparte, como también su implacable ambición y su asombrosa mente estratégica como extraordinario líder militar y sagaz estadista. Con lo cual, combinará gloriosas victorias bélicas con tramas políticas, en las la que la palabra será el arma más esencial.



El anuncio del proyecto coincide con la finalización de la producción del próximo estreno de Scott como director, 'The Last Duel', un drama de época rodado en Irlanda y que protagonizan Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver y Jodie Comer y que llegará a finales de 2021 a salas de cine.



Por otro lado, Scott comenzará a rodar en marzo del año que viene en Italia 'Gucci', biopic que narrará el asesinato del famoso diseñador a manos de su exesposa y que protagonizarán Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto. Con lo cual, la producción de 'Kitbag' no comenzará, previsiblemente, hasta bien entrado el próximo año.