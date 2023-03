Luto en el cine y la TV: Falleció Ana Piñeres Angarita, reconocida productora colombiana

La productora de cine y televisión CMO, confirmó este lunes, la muerte de su vicepresidenta y productora ejecutiva Ana Piñeres Angarita.



"Nuestra amiga y compañera, Ana Piñeres Angarita, falleció en la madrugada del lunes 20 de marzo rodeada de su familia y amigos más cercanos. Ana, vicepresidenta y productora ejecutiva y creativa de CMO Producciones deja un gran legado del cual estamos orgullosos y que sin duda alguna seguirá marcando la memoria audiovisual del país", inicia el comunicado en su cuenta de Instagram.



Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Piñeres, pues no se sabe si padecía una enfermedad degenerativa o si sufrió algún problema cardíaco que la haya puesto en riesgo.



Clara María Ochoa Domínguez, presidenta de CMO, manifestó sus más sinceros sentimientos de solidaridad y condolencias a la familia de Ana, a sus padres, a Lina, su esposa, hermanos, y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla y compartir con ella.



Criada por sus abuelos en Ocaña, Norte de Santander, Ana creció entre la primera emisora del municipio y la tienda de vinilos, luego salió de casa en busca de estudio en Bogotá en la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana. Era experta en Televisión Social Transmedia y Nuevas Narrativas Audiovisuales de la Universidad Rey Juan Carlos III de Madrid y la Escuela Unidad Editorial; Máster en Escritura de Guiones para Cine, Series de Televisión y Transmedia de la Universidad Autónoma de Barcelona; Magíster en Literatura Hispanoamericana y Española de la Universidad de Barcelona, entre muchas más especialidades que la caracterizaron como una mujer emprendedora en el gremio audiovisual.



Se desempeñó como presidenta de Asocinde, (Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente), miembro fundadora y ex representante de los productores cinematográficos en la junta directiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y en la junta directiva de Proimágenes Colombia durante dos periodos.



Su trabajo en CMO Producciones fue como productora ejecutiva en las películas Soñar no cuesta nada dirigida por Rodrigo Triana y Esto Huele Mal de Jorge Alí Triana y Siempreviva dirigida por Klych López; directora de producción de Del amor y otros demonios de la directora Hilda Hidalgo y; coordinadora de posproducción y jefe de prensa de Como el gato y el ratón de Rodrigo Triana, y jefe de prensa de Kalibre 35 del director Raúl García. También fue productora de las series Tarde lo conocí, La niña, Fugitivos, La ronca de oro y Correo de inocentes.



La actriz Ana Lucía Dominguez, quien trabajó en la producción de Ana Piñeres, 'Pálpito', manifestó su mensaje de amistad y condolencias en su red social de Instagram "... gracias por tanto amor, por tantas enseñanzas y por todo lo que hiciste y dejaste sembrado en nuestro país. La industria siempre te recordará como una mujer llena de creatividad, honestidad y entrega".



El documento de la productora CMO continúa recordando la gran labor de la productora así: "Para Ana fue prioridad servir y contribuir al sector cultural, y a través de su liderazgo, tenacidad y gestión consiguió importantes logros para la industria cinematográfica en Colombia y América Latina. También se destacó por su amor y pasión por la creación y producción de historias para el cine y la televisión, las cuales quedaran en la memoria histórica de Colombia y el mundo. Extendemos nuestro saludo y agradecimientos por su solidaridad a toda la comunidad audiovisual y creativa de Hispanoamérica. Ana vive en nosotros para siempre" finaliza el comunicado.