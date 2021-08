La Filarmónica de Cali estrena director y se rencuentra hoy con su público, agéndese

Hoy a las 7:00 p.m., el Teatro Municipal Enrique Buenaventura será el escenario del reencuentro entre los caleños y más de 60 músicos de la Orquesta Filarmónica de Cali, OFC, en concierto, bajo la batuta de su nuevo director titular, el maestro Francesco Belli.



“Es el primer concierto donde se tendrá un aforo más amplio: 450 en sala principal y 70 en teatrino. Es un evento ligado a Cali en Movimiento, la Sucursal se Mueve, que venimos haciendo con la Secretaría de Cultura y con todos los actores del sector cultural y teatral de la ciudad. Estamos muy contentos de poder reactivar finalmente el teatro y recibir una segunda temporada de la Filarmónica”, asegura Julie Del Pilar Reina, directora del Teatro Municipal.

Con la interpretación de grandes obras como la obertura de los Maestros Cantores de Nuremberg de Richard Wagner y Sheherazade de Nikolái Rimski-Kórsakov, se inicia así la segunda temporada de conciertos de la Orquesta que retorna a la presencialidad.



La OFC interpretará del alemán Richard Wagner un homenaje a la burguesía de la Alemania medieval, a la música contrapuntística de Bach y al espíritu teutón con su obra Preludio de los Maestros Cantores de Nuremberg; “una música que se abre al mundo. Después de este periodo tan oscuro que vivimos, necesitamos de ese Do mayor que trae esa obertura, la cual nos abre la puerta a un mundo con luz”, dice Francesco Belli, director titular de la Filarmónica.



Para continuar la velada musical, la Filarmónica interpretará Sheherazade, una pieza del ruso Nikolái Rimski-Kórsakov, que hace parte de la antología de los cuentos ‘Las mil y una noches’. “Es una obra maestra con orquestación perfecta del gran repertorio sinfónico.



Después de un momento de luz que nos brinda Wagner con su obertura, se abre un camino nuevo en donde podremos disfrutar y adentrarnos en el mágico mundo de la bellísima historia que es Sheherazade y ‘Las mil y una noches’”.



Para Amparo Sinisterra de Carvajal, presidenta honoraria de Proartes, este concierto es una gran noticia para Cali, en un momento en que se necesita más positivismo: “Debemos concientizarnos de la necesidad de unirnos en un solo corazón de amor a la ciudad. Todo lo bueno que nos digan que hay que hacer, hay que hacerlo. Todas las manifestaciones de la cultura son un alimento para el alma. Y en Cali y en el Valle tenemos teatro, música y danza, para dar y convidar. En vez de preocuparnos por el futuro de la ciudad, ocupémonos. Les pido a los vallecaucanos y personas provenientes de otras partes del país y del mundo, que todos hagamos algo desde lo más sencillo hasta lo más difícil, sembrar árboles, limpiar el frente de la casa, hacer reuniones positivas”.



“Estamos muy felices con el regreso del maestro Belli, porque es un gesto de generosidad inmensa de su parte para esta ciudad y de amor hacia la orquesta. La gente nos preguntaba por qué no habíamos podido tenerlo, y es porque no había recursos, pero gracias a su generosidad, logramos tener nuestro director titular junto a nuestro director asistente, Jorge Mario Uribe”, agrega Sinisterra de Carvajal.



Ella espera que el entusiasmo de los más de 60 músicos que estarán en concierto hoy sea recompensado por una gran cantidad de caleños y visitantes que llenen los espacios permitidos en el Teatro. “Es un concierto de una dimensión muy grande. Son obras de mucha altura para orquestas muy grandes, de Wagner, Kórsakov, la obertura de los Maestros Cantores d Nuremberg, es un repertorio de lujo”.



Aclara que no hay un día en que sus músicos dejen de ensayar. “Su esfuerzo y sacrificio son diarios. Ensayan ocho horas todos los días, para conservar su técnica. Nos inventamos distintas formas de llegar al público, en sitios icónicos de Cali, en Cristo Rey, en el Río Pance, en el Gato del Río. los músicos tocando música colombiana. Son regalos para el alma. En estos momentos tan difíciles es importante que la gente entienda que con la unión y apoyo de todos, la cultura es vital para sacar adelante a nuestro departamento y a Colombia”, asegura la presidenta honoraria de Proartes.



“Después de más de un año sin ofrecer conciertos en el Teatro Municipal, los miembros de la Orquesta estamos llenos de ilusión y motivación, ya que es el reencuentro con nuestro público de Cali, bajo la magistral batuta del maestro italiano Francesco Belli. Esperamos que este sea un nuevo comienzo para la cultura de Cali”, dice el músico Diego Andrés Villacis, principal de los segundos violines de la Filarmónica de Cali.



Julie Del Pilar Reina cuenta que “la reactivación del Teatro Municipal inició hace 20 días con la presentación del Festival Internacional de Danzas Mercedes Montaño. Dependiendo de la ocupación de salas UCI podemos tener entre 200 y 450 sillas en sala principal (aforo total: 1.018 sillas). La obra ‘Electra’ se presentó en el Festival Internacional de Teatro de Cali y contó con aforo permitido lleno”.