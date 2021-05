Inscripciones al III Concurso de Cuento Andrés Caicedo cierran este miércoles

Valentina Rosero Moreno

Hasta la medianoche de este miércoles 12 de mayo, estarán abiertas las inscripciones para participar en el III Concurso de Cuentos para Jóvenes Andrés Caicedo, que es organizado por la Feria Internacional del Libro de Cali, FIL.



Esta versión del concurso, que está dirigido para jóvenes colombianos entre los 15 y 25 años que vivan en cualquier lugar del mundo y les guste escribir, entregará $20 millones en premios, así como la publicación de un libro con los cuentos escritos por los ganadores y finalistas.



De acuerdo con lo explicado por la FIL, quienes quieran participar en este concurso pueden inscribirse en una de las dos categorías que se dispusieron este año. La primera de ellas, la Categoría A, está dispuesta para jóvenes entre los 15 y los 18 años y, por su parte, la Categoría B, es para aquellas personas que tengan entre 19 y 25 años.



Este concurso, que es organizado por la Secretaría de Cultura de Cali, junto con la Universidad del Valle y la Fundación Spiwak, busca ser una plataforma para que los jóvenes del país puedan incentivar y visibilizar su talento como escritores.



Según detallaron los organizadores, cada una de las categorías premiará tres cuentos, por lo cual, quien gane el primer puesto será premiado con $7 millones, el segundo cuento recibirá $2 millones y, $1 millón será entregado a quien ocupe el tercer puesto.



Al respecto, Diego Armando Peña, ganador en 2017 del tercer puesto de la primera versión del Concurso, invitó a los jóvenes del país a que participen para que, entre otras cosas, puedan saber “en qué nivel de escritura se encuentran en comparación con sus compañeros de categoría”.



“Participar en esta convocatoria me permitió dimensionar en qué nivel estaba mi escritura, saber qué le hacía falta y cuáles eran mis fortalezas. La sola participación en esta convocatoria es increíble”, dijo Diego.



Asimismo, Ricar Guerreo, ganador del II Concurso en 2019, manifestó que el haber participado es este fue “una experiencia muy gratificante, no solo por el reconocimiento, sino por poder compartir con personas interesadas en la escritura de cuentos como lo fueron los demás finalistas y los miembros del jurado. No dejen pasar esta oportunidad tan grande de que otras personas lean sus cuentos”.



Cabe recordar que el Concurso de Cuentos para Jóvenes Andrés Caicedo se celebra una vez al año en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali, que este año se llevará a cabo entre el 21 y el 31 de octubre.



