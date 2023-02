Se publica 'Las maldiciones ajenas', la primera novela de Patricia Marulanda

Patricia Marulanda es abogada, especialista en derecho laboral y, aunque ha dedicado gran parte de su vida al ejercicio de lo legal, no ha tenido inconveniente para cultivar su otra pasión, la literatura. Es autora del poemario ‘Poesías de amores y nostalgias’ y, el pasado 10 de diciembre, presentó su primera novela, ‘Maldiciones ajenas’, publicada por la editorial antioqueña Libros para pensar, en la Biblioteca Departamental de Cali. La misma se lanzó en el Festival del Libro de Las Vegas y en el Instituto Cervantes, durante el Congreso Mundial de Autores en París.



La novela, compuesta de cincuenta y seis capítulos, narra la historia de Logan, un abogado caleño, cuya vida tranquila con su familia se ve trastocada por un hecho fortuito: un joven, motivado por la desesperación, intenta robar su casa y en medio de ello dispara a su familia. Este suceso terrible es el punto de partida de la trama que, saltando en el tiempo y en el espacio, busca hacernos comprender el origen de aquellos hechos.



Patricia Marulanda es autora del poemario ‘Poesías de amores y nostalgias’. ‘Maldiciones ajenas’ es su primera novela. Foto: Especial para Gaceta

A partir de este primer acontecimiento, la novela se despliega vinculando el pasado y el presente, mostrándonos hechos ocurridos en los setenta y ochenta, incluido un asesinato, que conectan a Logan con el joven ladrón. Asimismo, evidencia que la existencia es un tejido que relaciona los actos propios con los ajenos. El karma o el destino es una entidad real de la que no hay escapatoria. De este modo, usando una estructura coral, la autora nos conduce a través de un mecanismo narrativo que funciona como un puzzle que debemos resolver.



La obra está escrita en tercera persona y respeta las características del género: somos testigos de la vida de los personajes y seguimos de cerca sus contradicciones y tribulaciones, que son narradas mediante una prosa minimalista, efectiva y precisa. Además, aprovecha los recursos poéticos para retratar con detalle un mundo donde el horror y la belleza se entrelazan.



La novela también está atravesada por los argumentos filosóficos que ponen en situación al lector, ofreciéndole reflexiones sobre el bien y el mal, y la manera en que el pasado constituye una base ética sobre la que se edifica el futuro. En este sentido, la novela se convierte en un artefacto relevante para pensar la historia de violencia de nuestro país, esa herencia terrible que ha dejado la guerra.



Por último, vale la pena destacar que la autora no busca sorprendernos con una vuelta de tuerca. Todas estas conexiones intricadas que se elaboran en la novela no tienen un fin adoctrinador, ni se trata de un artificio para llamar la atención del lector. En vez de esto, Marulanda nos conduce a través de este sendero extraño, sinuoso y siniestro para que seamos testigos de los fundamentos terribles sobre los que puede estar construida la existencia de una persona. Y en el trasfondo se ilumina una máxima universal: nada es lo que parece. La vida más tranquila puede estar construida sobre un sufrimiento irreconocible, y cualquier porvenir puede desplomarse ante hechos aparentemente ajenos pero que están vinculados de manera secreta.