El primer largometraje del director argentino Agustín Godoy se estrenará en Cali este viernes, 3 de marzo, a las 6:00 p.m., en la Cinemateca del Museo La Tertulia. Al final se realizará un conversatorio con el director. Además se repetirá el sábado en el mismo espacio.

Escrita y dirigida por Agustín Godoy (2022).

Se trata de la película 'Hace mucho que no duermo', una historia de acción y humor, en la que una misteriosa mochila cae en manos de Mapache, el protagonista, en una mañana estival. Pero, de repente lo están persiguiendo desde todos los rincones para arrebatarle eso que no era suyo. Mapache encontrará en el camino a una maga, una gitana tarotista llamada Luminitsa, que habrá de advertirle la importancia que tiene esa mochila en su futuro. Y en ese mismo instante, un rápido y mengante prestidigitador, le hurta el artefacto y ahora él debe correr por en busca de ella. Será destino del Mapache recuperar la mochila a toda costa y enfrentarse en su empresa a una organización de raudos

peluqueros dominicanos de Once, a cuatro matones por encargo, y a la temida Duquesa de Farright, que buscará hacerse de la mochila contra viento y marea. Tarea difícil, además de batallar al enemigo, terminará enamorado, nada más y nada menos, que de la bruja Luminitsa.



Agustín Godoy nació en Buenos Aires en 1987. Estudió dirección en la Universidad del Cine y realizó un posgrado de guion en el Instituto Goldsmiths de la Universidad de Londres. Es miembro fundador

de la productora independiente Gentil, y publicó dos novelas juveniles.



'Hace mucho que no duermo' se estrenó en el Festival de Cine de Mar de Plata de Argentina y Black Nights Film Festival en Taillin, Estonia . Su película anterior, el mediometraje ‘Carta a los marcianos’ (2015) participó en el Festival de Cine de Cali y el Bogotá International Film Festival.