Carolina Gómez debutará como villana en la nueva serie de Caracol 'Ventino'

Una diva de la televisión colombiana vuelve a conquistar la pantalla nacional con su talento interpretativo y su belleza. Se trata de la exreina y actriz caleña Carolina Gómez, quien regresa a la escena con ‘Ventino, el precio de la gloria’, la nueva producción del canal Caracol que podrá verse desde hoy, a partir de las 9:30 p.m.



La nueva teleserie, dirigida por Rodolfo Hoyos y Jorge Navas, —que se enfrenta a la producción de RCN Ana de Nadie, con la también exreina Paola Turbay—, toma insumos de la música del reconocido grupo juvenil ‘Ventino’, para contar la historia de cuatro chicas, que sin quererlo, se verán envueltas en un plan de venganza por parte de una mujer que hará todo lo posible por dañar su camino al éxito.



La trama, de la que hace parte Carolina como antagonista, interpretando a Martina Pumarejo, una ambiciosa y vengativa productora de la industria de la música, y reconocida juez de un importante reality, cuenta la historia, claro que en ficción, de las integrantes de este grupo musical que toma fuerza en la escena latina, en la vida real.



Lea además: La historia de horror detrás de la voz de 'Total Eclipse of the Heart', Bonnie Tyler



Carolina, quien ha puesto su talento al servicio de producciones como: ‘El auténtico Rodrigo Leal’, ‘La viuda de la mafia’, ‘Marido a sueldo’, ‘A corazón abierto’, la versión colombiana de ‘Amas de casa desesperadas’, ‘La teacher de inglés’ y recientemente, ‘La venganza de Analía’, llega a esta nueva producción, asumiendo el rol de villana, un traje que nunca antes se había puesto.



El País habló con Gómez sobre su nuevo personaje y los matices que le dio tras asumir este nuevo reto.



¿Pensó en algún momento que su perfil se ajustaría al de una villana?

​

Es curioso porque evidentemente “mala” es la forma más fácil de describir a una persona que no entendemos, y Martina realmente es una sociópata. Yo duré siete meses encerrada en el camerino pensando como Martina y confieso que es una delicia salir de ella. El sociópata no nace, se hace, es un resultado de su entorno social, y eso es ella. Es como una receta con varios ingredientes, si le quitas la empatía, le quitas la culpa, y le pones un poquito de narcisismo, otro de soberbia y un sinnúmero de mentiras, ahí la tienes. Martina representa el poder, con un cargo que probablemente no existe en Latinoamérica, es la dueña de un sello disquero y es mánager de los artistas más famosos de Latinoamérica. Es muy lindo ver esa contraposición en un momento en donde las mujeres estamos exigiendo equidad, ecuanimidad, pero esa también la vemos mal utilizada.

¿Representó un reto hacer este antagónico?



Honestamente sí, diseñé un personaje cinematográfico y me aventuré a hacerlo para una serie de televisión. No es lo habitual, porque el ritmo es diferente, se filman muchas más escenas al día, va todo más rápido y había que estar en la jugada.

¿Se podrá ver un lado sensible de Martina?



Ella tiene mucho poder financiero, mediático, dentro de su industria, empresarial, pero vamos ver unos momentos donde la van a entender. Y aunque ella no sea un ejemplo a seguir, nos vamos a enamorar de su humanidad, vamos a entender cuál es la razón por la cual la sociedad o su entorno más cercano, creó una persona como ella, que vivió unos traumas que nunca resolvió y que fue creando a la persona que vemos.



Lea aquí: Karol G anuncia que se alejará de los escenarios este año, ¿por qué?

¿Qué hace tan atractiva esta nueva producción del canal Caracol?



Esta serie tiene muchos elementos, la estética es maravillosa, tanto Jorge Navas como Rodolfo Hoyos, su director, lograron conformar un producto muy valioso. Está Ventino que tiene una música muy fresca, y los personajes que se tejen detrás de cada una, una historia que no hemos visto. Estas historias representan una realidad de muchas mujeres en el país, de todos los estratos sociales, y cómo tenemos que sobrellevar momentos de crisis a medida que crecemos. Para la familia colombiana va a ser muy lindo ver la forma como estos personajes asumen la vida.



¿Cómo fue compartir el set con Ventino, cuyo fuerte es la música, no la actuación?

​

Son mujeres que admiro y respeto. Desde el primer día, incluso antes, desde que empezamos a leer los libretos y a ensayar, tuvieron una disciplina impecable y eso, como actriz, se aprecia. No son actrices, pero fueron muy disciplinadas, llegaron con la letra aprendida, con un trabajo emocional fortalecido. Lo hicieron muy, muy bien. En la historia no habíamos visto cuatro cantantes arrancando a actuar, y aventándose de una manera tan natural. Nos reímos mucho detrás de cámaras, fue muy bonito compartir con ellas.

¿Qué tiene usted del personaje?

​

Todos le prestamos ciertos elementos de nuestra oscuridad y de nuestra luz a los personajes. La estética de Martina tiene cosas muy mías, sobretodo en mi forma de vestir, pues soy muy arriesgada, lanzada, me gusta mostrar piel, contrario a lo que todo el mundo imagina. En Colombia hay una imagen mía muy señorial, que no es real. Más allá de eso, no tenemos mucho en común.

Lea también: Alejandra Borrero recibirá el galardón Víctor Nieto a Toda una vida en los Premios India Catalina



¿En la producción hay unas escenas muy candentes, cómo fue realizarlas con alguien menor que usted?

​

Martina tiene una sexualidad muy abierta, que raya en el libertinaje, y eso hace parte de su empoderamiento. El sexo lo ve como una necesidad, como respirar. Lo vive con naturalidad, no le importa nada y lo quiere todo. Es hedonista y con José Ramón Barreto (coprotagonista) tuvimos un trabajo en equipo muy bonito, todas las escenas son coreografiadas entre él y yo. Tuvimos buena química y aunque al principio fue difícil, porque no había actuado con alguien menor que yo, logramos hacer algo muy profesional.