Erika Mantilla

John William Upegui, intérprete, compositor, productor y director musical, es ‘La Pluma de Oro’ que le ha puesto su sello a éxitos de grandes artistas como: Aroma de Mujer, de Maelo Ruiz; Ahora Soy Yo, de Willie González; Nadie Como Tú, de la Orquesta La Fuga; El Amor de mi Vida, del Grupo Galé; Amarte Tanto, de Elvis Magno, así como otros temas interpretados por Alex D’ Castro, Jhon Alex Castaño, Ismael Miranda y Luisito Carrión.



A través de ‘John Upegui Productions’, este paisa con esposa e hijos caleños, se ha dedicado a la producción musical de géneros diversos: salsa, bachata, pop, cumbia, urbano, banda y popular, de manera paralela a su carrera artística.



“Combino mi labor como compositor y cantante con la de productor, dándole prioridad a la primera, porque si tienes una buena canción es más fácil producirla y cantarla”, dice.

Lea además: La caleña que brilla en la New York Jewelry Week

Su carrera ha ido en ascenso en los últimos años. Su más reciente producción, ‘Legends by John Upegui’, es un álbum prenominado a los Grammy, donde participan importantes nombres de la salsa: Chamaco Rivera, Manolo Lescano, Rafu Warner, Pedro Conga, Pupy Sanago, Papo Sánchez, Rubén Sierra, La Palabra, Edgar Daniel, Pedro Brassini y Ray de la Paz. “Fue muy satisfactorio darle vigencia y actualidad a leyendas vivientes de la salsa”, asegura.



Precisamente, su canción (letra y música) Así Comprendieras, interpretada por Ray de la Paz, fue escogida entre las 25 más promisorias de la salsa en los últimos años según Billboard.



Pero antes de que su nombre se convirtiera en una marca registrada y de cumplir su sueño de hacer música, Upegui debió luchar mucho, “yo inicié vendiendo rifas, peluches, mi sueño era tener una orquesta, pero de niño no pude estar en La Charanguita por pobre, no tenía ni para el transporte ni para comprarme un instrumento. Diría que en el año 95 me gané el ‘Factor X’ de mi niñez, un concurso que hicieron durante un año en el Teatro al aire libre Los Cristales, donde canté ‘Torero’, de Guayacán, participó gente como Álvaro Granobles y Gustavo Rodríguez”, cuenta. Recuerda que el premio era la grabación de un súper sencillo, pero él prefería el dinero para comprarse una nevera, una cicla y una cama ‘king size’ con la que soñaba.



“De hecho nunca me dieron el premio ni la plata”, aclara, pero dice que lo bonito de recordar sus inicios es que eso no lo deja levantar sus pies del suelo. Después de mucho ofrecer sus productos, consiguió patrocinadores y pudo conformar una agrupación, que tuvo muchos nombres, pero que al final se conoció como Son Orquesta, en 1998. Su mayor orgullo es que todos los músicos que la integraron han trabajado con artistas de la talla de Marc Anthony, Víctor Manuelle, Sergio George, Grupo Galé, Grupo Niche, Guayacán y Yuri Buenaventura, “son músicos muy destacados, para mí es un orgullo saber que fuimos compañeros en esta agrupación que lideré”.



Pronto descubrió su talento para la composición. “Se me presentó la oportunidad de trabajar en Medellín con Diego Galé y empecé a escribir. El primer éxito que compuse y que cuenta con más de 22 millones de visitas en Youtube fue ‘Cómo duele llorar’, interpretado por Christian Fernández, quien cantó otros temas suyos como Regresa Pronto, El Amor de mi Vida, Quiero Besarte.



Después de un camino que no ha sido de rosas, sino de espinas, se convirtió además en compositor de Televisa, sus temas han musicalizado más de 30 novelas y películas de esta cadena televisiva, todo por su disciplina y perseverancia. “Cuando fuimos a México con mi orquesta, mientras mis compañeros dormían, yo madrugaba a hacer conexiones”. También ha grabado bachatas con la banda Aventura, que hoy es la agrupación de Romeo Santos.



Ha sido invitado especial al ‘Día Mundial de la Salsa’, uno de los eventos musicales más importantes de Puerto Rico y ha sido miembro votante de los Latin Grammy. Actualmente trabaja en ‘Legends II’, un disco de boleros, producido entre Puerto Rico y Colombia, que contará con invitados como Danny Rivera, La India, Mimi Ibarra, Oscar D’León, Luisito Carrión, Nino Segarra, entre otros, con arreglos del maestro Cuto Soto (fundador y arreglista de Isla Bonita). ‘Cómo le haré’ es el primer tema que interpreta Danny Rivera.

El productor

​

Es productor, coautor e intérprete de algunos temas de álbum ‘Fresco’, de Cristina Varela. Y productor general y compositor del disco Sí a la Vida, de ‘Lukaku’, ex participante de ‘Desafío 2019’. También apoya a Paola Saldarriaga, artista de cumbia tropical.



Realizó un feat con Wilmore ‘Bimbo’ Franco, guitarrista de Romeo Santos, en el tema ‘Mi Pasllita’ Y trabajó en la producción de Edgar Daniel (músico de la orquesta de Pedro Conga) con el productor Pato Parda donde participa con letras en coautoría con el reconocido Kevin Cruz.