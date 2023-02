Un registro afectivo sobre el proceso del hijo que está creciendo en la panza de la madre. La escritura sobre el día a día de quien que se encuentra por primera vez con la paternidad. Los aprendizajes de un hombre que descubre, en ese niño por nacer, los miedos, las preocupaciones, las expectativas y las deudas que tenemos como sociedad. Eso es ‘Umbilical’, el libro más reciente del autor argentino Andrés Neuman.



El ganador de los premios Herralde, Alfaguara y Rómulo Gallegos hace un recorrido colmado de metáforas con las que expresa sus sensaciones e impresiones como padre primerizo. Todo aquello que se le va revelando en el bebé que viene en camino es, también, el camino que transitamos los seres humanos, atravesados por preguntas, sueños y miedos que podríamos resolver si observáramos con mayor atención las nuevas vidas en formación. Un libro para repensar la paternidad desde un mundo narrativo que tiene todo por contar.



¿Ha pensado seguir escribiendo sobre el crecimiento del niño y sobre este diálogo que, al final, es el diálogo de todos los padres con sus hijos?



Ahora, día a día estoy viviendo un montón de otras primeras veces, primeros pasos que son cronológicamente posteriores al final de este libro. Igual que me pasó con las notas previas, con el manuscrito de ‘Umbilical’, un poco sin querer, sin una intención, sin un plan, he seguido escribiendo sobre mi hijo pero vuelven a ser notas íntimas y salidas de las pequeñas epifanías diarias de la convivencia con el niño y me vuelve a pasar un poco lo mismo: no sé si desembocarán en otro libro porque me gusta la sensación de que me voy encontrando con los libros.



Más que la premeditación me gusta el resultado. Creo mucho en el lugar de llegada y no tanto en los lugares de partida, porque el punto de partida suele estar lleno de preconceptos, ideas rígidas, dogmas, y el punto de llegada es medio un accidente, una aventura. Me gustan más las conclusiones finales que los principios rectores y supongo que para criar a un niño pasa lo mismo. Quiero decir que los planes se van desbaratando, refutados por algo mejor o por algo más inevitable en el camino.



Es complejo ver lo poco preparados que están muchos hombres para lidiar con todo lo que implica tener y cuidar a un bebé, de hacerse cargo de una vida que no es la propia.

Totalmente. Eso es lo que me interesaba tanto literaria como vitalmente. Como decíamos, prácticamente no hay literatura sobre padres y bebés. La pregunta sería: ¿por qué? Creo que los factores son múltiples. La razón más obvia es la biológica, pero eso no alcanza para explicarlo porque la maternidad también es un fenómeno biológico, y nuestras visiones críticas y literarias sobre la maternidad han cambiado radicalmente. En términos obstétricos el proceso no ha cambiado demasiado desde el inicio de los tiempos, por no decir que permanece prácticamente idéntico. Pero la gran transformación está en la perspectiva, desde las mujeres de las cavernas hasta las intelectuales actuales, las sucesivas olas del feminismo, las literaturas de otras maternidades, de no maternidades, de las autodenominadas “malas madres”.



En el año 2009, Andrés Neuman obtuvo el Premio Alfaguara de Novela por ‘El viajero del siglo’, también fue finalista del Premio Rómulo Gallegos.

“Hay algo profundamente restrictivo en esa manera de ser varón. Y un bebé te desbarata todo eso”

Andrés Neuman, escritor

Y la necesidad de una transformación de la mirada y el ejercicio mismo de la paternidad...



Es que nos hemos ido autosugestionando y terminamos asimilando este discurso tóxico de las malas comedias donde un hombre se queda solo con una criatura y sucede una catástrofe. Ese modelo de: la mamá se va de casa y se inicia el desastre porque el padre, por supuesto, es torpe, nunca se ocupó de esas cosas y no sabe. Ese es el resumen de nuestra predisposición que es aprendida, entrenada. Yo creía que me gustaban los niños a partir de cierta edad.



Hasta conocer a mi hijo yo creía ser uno de esos muchos hombres a quienes les gustan los niños pero cuando empiezan a hablar, a razonar, cuando ya tienen una cierta noción de la educación social, de comportarse en sociedad. Cuando entra la domesticación, entonces ya podemos arreglarnos. Entonces poco a poco me fui dando cuenta, al convivir con nuestro bebé ?y esto es importante como punto de partida de ‘Umbilical’, de que un bebé es, de cierto modo, el reverso del patriarcado; es el horror de la autoimagen del varón. Lo es porque no puede pero, sobre todo, todavía no necesita pasar por la razón. Es un sujeto preverbal; es decir que elude, vive sin los dos pilares de la identidad cultural de todo varón pensante: verbo y razón.



El verbo que inicia todo en la Biblia, y la razón como clave del pensamiento occidental, patriarcal, como queramos llamarlo. Un bebé se saca de encima todo eso, no tiene filtro emocional, no está adiestrado todavía en la represión de los sentimientos y es todo llanto. Entonces contraviene por completo la identidad aprendida del varón que consiste en esta especie de admiración por el estoicismo. Todo el prestigio del varón tradicional se basa, como se dice en Argentina, en que se la banca. Es decir: sabe sufrir en silencio, resiste, tiene una especie de nobleza silenciosa.