Festival de cine francés en Colombia, prográmese

Por primera vez, en las principales ciudades de Colombia, se exhibirán 16 coproducciones recientes, que han pasado por los más destacados eventos de la industria cinematográfica a nivel mundial. Esto será durante la edición número veinte del Festival de Cine Francés, que se llevará a cabo del 23 de septiembre al 13 de octubre.



Las más recientes producciones, de directores como Apichatpong Weerasethakul, Léos Carax, Arnaud Desplechin, que han hecho parte en el último año del Festival de Cannes, los Premios Goya y los César, podrán verse dentro de la programación.

Incluye títulos como ‘Annette’, película inaugural de la última edición del Festival de Cannes que marca el regreso de Léos Carax, autor iconoclasta y heredero indiscutible de la Nouvelle Vague. Y estará también Les Parfums: candidata a Mejor Película Europea en los Premios Goya 2021. O Memoria, premio del Jurado en Cannes, cuyo director, Apichatpong Weerasethakul está invitado al festival; y Al límite Slalom, Selección Oficial de Cannes en su edición No. 73, que será el filme inaugural, a la que asistirá como invitada Charlène Favier.



Algunas películas de este Festival:

​

Slalom (Al límite), Charlène Favier.

​

Lyz de 15 años, acaba de unirse a una prestigiosa escuela deportiva de esquí del Lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred, excampeón y ahora entrenador, decide apostarlo todo por ella.



Grégory Magne (Perfumes),

Grégory Magne.



Anne Walberg crea fragancias y vende su increíble talento a todo tipo de empresas y vive como diva. Guillaume, su chofer, no teme enfrentarla. Un choque entre dos mundos crea una relación disparatada, divertida e inesperada.



Memoria, Apichatpong Weerasethakul.

​

Jessica no puede dormir desde que un fuerte “bang” interrumpió su sueño al amanecer. Al visitar a su hermana en Bogotá, se hace amiga de Agnes, arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos en un túnel en construcción. Jessica viaja al lugar de excavación y, en un pueblo vecino conoce al pescador Hernán. Y comparten recuerdos.



Annette, Leos Carax.

​

Henry es un cómico y Ann, una cantante conocida en el mundo: ambos son una pareja glamorosa y feliz. La llegada de Annette, su primera hija, una niña misteriosa con un destino excepcional, va a cambiar sus vidas.



Un Divan à Tunis (Terapia a la francesa) - Manele Labidi.

​

Selma vuelve a Túnez, después de estudiar psicoanálisis en Francia, para abrir una consulta en su país natal. Allí se encuentra con pacientes confundidos tras la revolución de la Primavera Árabe y una administración que no reconoce su título profesional.



L'homme qui a vendu sa peau (El hombre que vendió su piel), Kaouther Ben Hania.

​

Sam Ali, joven sirio, refugiado de la guerra, quiere ir a Europa y vivir con el amor de su vida, por ello se deja tatuar la espalda por un artista contemporáneo. Pero al convertir su espalda en una obra de arte, se da cuenta de que esto puede darle todo, menos la libertad.



Gagarine, Fanny Liatard, Jérémy Trouilh.

​

Youri a sus 16 años sueña con ser astronauta. Vive en Gagarine, bloque de viviendas sociales a las afueras de París. Al descubrir que demolerán el edificio, con sus amigos Diana y Houssam, busca salvar su hogar.

Un fils (Un hijo), Medhi M. Barsaoui.



Al ser atacados por un grupo terrorista en su auto, Farès y Meriem deben buscar un trasplante de hígado para su hijo de 11 años, herido gravemente.